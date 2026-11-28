محیطبانان یگان حفاظت محیط‌زیست در منطقه حفاظت‌شده هلن، در عملیات گشت و پایش منظم، موفق به شناسایی و کشف تجهیزات شکار و آثار و بقایای کشف‌شده در این منطقه شدند.

کشف و ضبط ۴ قبضه اسلحه و ۳ قطعه کبک در منطقه حفاظت‌شده هلن چهارمحال و بختیاری

کشف و ضبط ۴ قبضه اسلحه و ۳ قطعه کبک در منطقه حفاظت‌شده هلن چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس منطقه حفاظت‌شده هلن گفت: محیط‌بانان محیط‌زیست این منطقه در گشت و پایش میدانی، ۴ قبضه اسلحه دارای جواز و ۳ قطعه کبک را کشف و ضبط کردند.

شهبازی افزود: این عملیات برای حفاظت از تنوع زیستی، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های منطقه و در مسیر اجرای مأموریت‌های ابلاغی یگان حفاظت انجام شد.

وی بیان کرد: گشت‌های نظارتی در تمامی ساعات و در نقاط حساس منطقه، برای حفظ امنیت زیستگاه‌های حیات‌وحش و پیشگیری از هرگونه تخلف، با جدیت و به صورت مستمر تداوم خواهد داشت.