به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش، در مراسمی از خانواده‌های معظم شهدای این نیرو در بندرعباس تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این مراسم گفت: شهدا چراغ راه و نمادی از ایثار و فداکاری هستند.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده افزود: راهبرد اقتدار و تمدن نوین اسلامی در گرو قدرت دریایی ایران است.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی قدرت دریایی در معادلات جهانی گفت: معادله قدرت در تحولات جهان امروز به توانمندی‌های دریایی وابسته است و نیروی دریایی بعلت ماهیت فرامرزی و منطقه‌ای خود، نقش مؤثری در عرصه‌های بین‌المللی ایفا می‌کند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش نیز گفت: مادران و همسران شهدا با ایستادگی خود اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را چند برابر کردند.

امیر دریادار حسن مقصودلو افزود: مادران و همسران شهدا با صبر و استقامت خود نشان دادند که بزرگ زنان این سرزمین هستند و دشمنان این ملت را به زبونی و شکست کشانده‌اند.

هفتم آذر روز نیروی دریایی نامگذاری شده است.