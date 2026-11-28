روان‌پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه توجه به نظر دیگران بخشی طبیعی از زندگی اجتماعی است، گفت: اگر نگاه اطرافیان به معیار اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شود، فرد به‌تدریج از خواسته‌های واقعی خود فاصله می‌گیرد و استقلال روانی‌اش آسیب می‌بیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی ثاقبی روان‌پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تأثیر نگرانی از قضاوت دیگران بر تصمیم‌ها و روابط فردی اظهار کرد: گاهی افراد با وجود نارضایتی از شرایط زندگی، به‌دلیل نگرانی از واکنش اطرافیان برای تصمیم‌گیری دچار تردید می‌شوند. برای مثال، ممکن است فردی در رابطه‌ای فرساینده بماند، از شغلی که او را فرسوده کرده خارج نشود یا درباره انتخاب‌های شخصی‌اش سکوت کند؛ نه به این دلیل که خواسته‌های خود را نمی‌شناسد، بلکه از ترس قضاوت دیگران.

وی افزود: در پس بسیاری از این موقعیت‌ها نیرویی نامرئی به نام «مردم» قرار دارد؛ اما باید پرسید منظور از مردم دقیقاً چه کسانی هستند؟ خانواده، دوستان، همکاران، مخاطبان شبکه‌های اجتماعی یا مجموعه‌ای از صداها و نگاه‌های درونی‌شده که از تجربه‌های گذشته و قضاوت والدین، معلمان و اطرافیان شکل گرفته‌اند؟

این روان‌پزشک با اشاره به اینکه گاهی افراد پیش از قضاوت دیگران، خودشان در ذهنشان درباره خود حکم صادر می‌کنند، گفت: در چنین شرایطی، زندگی فرد مطابق انتظارات دادگاهی پیش می‌رود که شاید ابتدا در دنیای بیرون شکل گرفته، اما اکنون در روان او ادامه دارد.

تعلق اجتماعی؛ نیازی طبیعی، نه به بهای نفی فردیت

ثاقبی تأکید کرد که توجه به نظر دیگران به‌خودی‌خود نشانه ضعف نیست و گفت: انسان موجودی رابطه‌ای است و از دوران کودکی، در تعامل با مراقبان خود می‌آموزد چه احساس‌ها و رفتارهایی پذیرفته می‌شوند و تا چه اندازه می‌تواند متفاوت باشد، بی‌آنکه پیوندهای عاطفی و حمایتی‌اش را از دست بدهد.

وی ادامه داد: نیاز به تعلق و پذیرفته‌شدن در بزرگسالی نیز از میان نمی‌رود؛ بنابراین، توصیه به بی‌توجهی کامل به نظر دیگران نه عملی است و نه لزوماً مطلوب.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: مسئله زمانی آغاز می‌شود که توجه به دیگران به واگذاری حق تصمیم‌گیری و داوری درباره زندگی شخصی تبدیل شود؛ یعنی فرد به‌جای سنجیدن درستی یا نادرستی یک نظر، همه تلاشش را صرف این کند که چگونه رفتار کند تا مورد قضاوت قرار نگیرد.

وقتی قضاوت دیگران به صدای درونی تبدیل می‌شود

این روان‌پزشک با اشاره به درونی‌شدن نگاه خانواده و جامعه توضیح داد: پیام‌هایی مانند «ساکت باش تا کسی ناراحت نشود»، «تحمل‌کردن وظیفه توست» یا «آدم موفق چنین کاری نمی‌کند»، ممکن است به‌تدریج از صدای افراد مشخص فاصله بگیرند و به‌صورت باورهای شخصی، وجدان اخلاقی یا حتی عقل سلیم در ذهن فرد تثبیت شوند.

وی گفت: در نتیجه، نگاه چند فرد محدود ممکن است در ذهن انسان چنان گسترش یابد که به نظر همه مردم شبیه شود. فرد نیز گاهی بدون آنکه متوجه باشد، انتخاب‌هایش را با انتظاراتی هماهنگ می‌کند که دیگر با شرایط و خواسته‌های امروز او تناسب ندارند.

احترام به دیگران در کنار حفظ حق انتخاب

ثاقبی با اشاره به پیچیدگی روابط خانوادگی اظهار کرد: خانواده برای بسیاری از افراد فقط منبع قضاوت نیست، بلکه سرچشمه محبت، حمایت، امنیت و احساس تعلق نیز به شمار می‌رود. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری برخلاف انتظارات خانواده ممکن است پیامدهای واقعی عاطفی و اجتماعی داشته باشد.

وی افزود: در بسیاری از خانواده‌ها، آبرو صرفاً اعتباری فردی نیست و میان اعضای خانواده مشترک تلقی می‌شود؛ به همین دلیل گاهی انتخاب یک نفر در نگاه دیگران به جایگاه و اعتبار کل خانواده نسبت داده می‌شود.

این روان‌پزشک تأکید کرد: باید میان آسیبی که ممکن است انتخاب‌های ما به دیگران وارد کند و ناراحتی‌ای که صرفاً از متفاوت‌بودن ما ناشی می‌شود، تفاوت قائل شد. هر ناامیدی به معنای آسیب‌زدن نیست، هر مخالفتی نشانه بی‌وفایی نیست و هر مرزبندی نیز به معنای طرد دیگری نخواهد بود.

وی در پایان گفت: بلوغ روانی به معنای بی‌اعتنایی به احساسات دیگران نیست؛ بلکه یعنی بتوانیم احساس و دیدگاه آنان را جدی بگیریم و در عین حال، حق انتخاب و استقلال فردی خود را حفظ کنیم، بدون آنکه ناراحتی دیگران همواره به دلیلی برای انصراف از تصمیم‌های شخصی‌مان تبدیل شود.