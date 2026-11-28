معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تأمین پایدار برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مستثنا شدن صنایع کوچک و متوسط از برنامه‌های محدودیت مصرف برق در پاییز و زمستان شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران(ایزیپو)؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری با اشاره به نگرانی‌ها درباره احتمال اعمال محدودیت برق برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گفت: استمرار تولید در این واحدها به دسترسی پایدار به انرژی وابسته است و هرگونه محدودیت برق می‌تواند پیامدهای اقتصادی فراتر از زمان خاموشی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط بیش از ۹۴ درصد تعداد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، افزود: این واحدها از نظر منابع مالی و امکانات فنی، توان محدودی برای تأمین برق جایگزین و جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق دارند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: محدودیت برق می‌تواند فعالیت این بنگاه‌ها و اشتغال مستقیم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را با خطر مواجه کند و حتی خاموشی‌های کوتاه‌مدت نیز ممکن است به کاهش سرمایه در گردش، از دست رفتن بازار فروش و توقف فعالیت برخی واحدها منجر شود.

لاهوتی اشکوری با اشاره به ارتباط واحدهای تولیدی در زنجیره تأمین گفت: شهرک‌های صنعتی مجموعه‌ای از بنگاه‌های مرتبط با یکدیگر هستند و محدودیت برق در زیرساخت‌های مشترک می‌تواند فعالیت شمار زیادی از واحدهای تولیدی را هم‌زمان مختل کند.

وی خواستار مستثنا شدن صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی از برنامه‌های مدیریت مصرف برق در پاییز و زمستان شد و تأکید کرد: بخش تولید نباید نخستین گزینه برای اعمال محدودیت باشد؛ زیرا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی توقف تولید به کل اقتصاد کشور منتقل می‌شود.

معاون وزیر صمت همچنین مدیریت منطقه‌ای مصرف برق با مشارکت استانداران، کاهش مصرف در بخش‌های غیرمولد، استفاده بهینه از ظرفیت نیروگاه‌ها، تأمین به‌موقع سوخت نیروگاه‌ها و توسعه منابع تولید برق را از راهکارهای کاهش فشار بر صنایع دانست.

وی افزود: هرگونه برنامه مدیریت مصرف برق باید در شرایط اضطرار، با زمان‌بندی مشخص و هماهنگی کامل با بخش صنعت اجرا شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای فعالیت واحدهای خود برنامه‌ریزی کنند.

لاهوتی اشکوری در پایان بر ضرورت هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و صمت برای حفظ پایداری تولید و اشتغال تأکید کرد و تأمین مستمر برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از الزامات حمایت از بخش تولید در فصل سرد سال دانست.