به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، با اعلام این دستاورد، از صدور مجوز جدید ۴۵۰ میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری خارجی در طرح ساخت شهرک «بام لند» شیراز خبر داد.

این مجوز که در هیأت عالی سرمایه‌گذاری خارجی کشور تصویب و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، به یک شرکت اماراتی اجازه می‌دهد تا با حمایت دولت و رعایت موازین قانونی، در طرح ساخت شهرک تجاری، تفریحی، ورزشی، درمانی و گردشگری بام لند با مساحت ۳۰ هکتار، با مشارکت یک شرکت ایرانی فعالیت کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به جزئیات این سرمایه‌گذاری گفت: از این مبلغ، ۴۰۰ میلیون دلار به‌صورت نقد یا شمش طلا و ۵۰ میلیون دلار در قالب ماشین‌آلات و تجهیزات تأمین می‌شود.

وی تأکید کرد که برگزاری نمایشگاه‌های معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان، از جمله نمایشگاه‌های بزرگ، نقش بی‌بدیلی در جذب سرمایه‌های خارجی داشته است.

تقی‌زاده با ارائه آماری از عملکرد اقتصادی استان در ۸ ماه نخست سال جاری، اظهار داشت: حجم مجوز‌های سرمایه‌گذاری خارجی در فارس با فراتر رفتن از ۴۶۷ میلیون دلار، رشد ۴۰۹ درصدی نسبت به سال گذشته و رشد ۸۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده است.

وی این وضعیت را بازتابی از پایداری و تاب‌آوری ساختار اقتصادی استان در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی دانست.

وی همچنین افزود: در این مدت، ۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، خدمات و انرژی با مشارکت سرمایه‌گذارانی از کشور‌های ترکیه، چین، امارات متحده عربی و پاکستان در استان فارس به مرحله اخذ مجوز رسیده‌اند.

وی تأکید کرد که تمامی امور اجرایی و ثبت این سرمایه‌ها با رعایت اصول محرمانگی و ملاحظات مربوط به مصونیت از تحریم در حال پیگیری است که در نهایت منجر به اشتغال‌زایی، رشد تولید و توسعه صادرات استان خواهد شد.