رادیو، وقتی شنیدنی‌تر می‌شود که صدای مردم هم از آن شنیده شود؛ «پاتوق» عنوان برنامه تازه رادیو اردبیل است که با هدف ارتباط نزدیک‌تر با مخاطبان و ایجاد فضایی برای تعامل و همراهی روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل «پاتوق» حالا فراتر از یک برنامه رادیویی، به محفل گرم و صمیمی شنوندگان تبدیل شده است؛ جایی برای گفت‌و‌گو، شادی، مشارکت، شنیدن صدای مردم و تجربه لحظاتی متفاوت در کنار رادیو.

این برنامه با بخش‌های متنوع، جذاب و پرنشاط، شنبه تا چهارشنبه، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹، به‌صورت زنده از رادیو اردبیل روی آنتن می‌رود و صدای همراهی هزاران شنونده را از سراسر استان به هم پیوند می‌زند.

«پاتوق» یک اتفاق تازه در رادیو اردبیل است؛ جایی که مردم فقط شنونده نیستند، خودشان بخشی از برنامه‌اند!