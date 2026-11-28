راضیه بیگی در چهارمحال و بختیاری در نهمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان، عنوان شایسته تقدیر بخش گزارش مکتوب این رویداد را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در آیین پایانی نهمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان در اصفهان از راضیه بیگی در چهارمحال و بختیاری برای نگارش گزارش مکتوبی با محوریت توانمندی‌های معلولان قدردانی شد.

بیگی در این رویداد رسانه‌ای با گزارشی با عنوان «نوری از دل تاریکی؛ داستان انسان‌هایی که با عشق می‌بینند» حضور یافت و اثر او بنا به نظر هیات داوران، عنوان شایسته تقدیر این بخش از جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان را به دست آورد.

بنا به اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان، حدود ۷۰۰ اثر از ۲۹ استان متقاضی حضور در این رویداد شدند که این آثار در ۱۸ بخش مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.

جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان هر سال به‌صورت خودجوش و با حضور فعالان رسانه‌ای دارای معلولیت در محور‌های اختصاصی جشنواره و همچنین فعالان رسانه‌ای بدون معلولیت در دیگر محور‌های تعیین‌شده برگزار می‌شود.

شناسایی و معرفی ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت در حوزه هنر، به‌ویژه رسانه از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.