به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مردم با حضوری گسترده و پرشور در خیابان‌های شهر، بار دیگر با تأکید بر وحدت، همبستگی و عزم راسخ خود، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب و تداوم مسیر ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان این سرزمین تأکید کردند. این حضور باشکوه، جلوه‌ای از اتحاد و اراده مردم در دفاع از ارزش‌ها، استقلال و سربلندی میهن بود.