به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان، استفاده از گاز شهری برای گرمایش استخر‌های شخصی را مصداق اسراف دانست و خواستار جلوگیری از صدور مجوز ساخت این استخر‌ها در ساختمان‌های جدید شد.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی و جلوگیری از اسراف تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حتی در شرایط نبود کمبود گاز نیز نباید چنین مصرفی را پذیرفت، افزود: باید از صدور مجوز ساخت استخر‌های شخصی در ساختمان‌های جدید جلوگیری شود.

امام‌جمعه اصفهان با اشاره به پیامد‌های عادت‌های نادرست در مصرف انرژی گفت: اسراف و مصرف نادرست منابع می‌تواند زمینه عقب‌ماندگی کشور را فراهم کند؛ بنابراین مدیران باید با برنامه‌ریزی عاقلانه و آینده‌نگر از گسترش این روند جلوگیری کنند.

تعطیلی استخر‌های شخصی در فصل سرد

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این دیدار از تصویب مصوبه اصلاح الگوی مصرف پس از ۱۴ سال خبر داد.

توکلی با اشاره به اجرای تعرفه‌های اصلاح‌شده و برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: پارسال مصرف گاز در بخش‌های مختلف، کاهش ۵ و ۸ دهم درصدی را ثبت کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه جدید، همه استخر‌های شخصی در سراسر کشور، به‌استثنای استخر‌های تیم‌های ملی و جانبازان، باید در فصل سرد تعطیل شوند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ناترازی انرژی در بخش‌های برق و گاز گفت: بخش قابل‌توجهی از ناترازی انرژی در فصل سرما، ناشی از افزایش مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری است و اصلاح تعرفه‌ها از جمله راهکار‌های مدیریت این وضعیت به شمار می‌رود.

طول شبکه گاز کشور به ۵۰۰ هزار کیلومتر رسید

توکلی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های گازرسانی کشور گفت: طول شبکه لوله‌کشی گاز از حدود ۲ هزار کیلومتر پیش از انقلاب به ۵۰۰ هزار کیلومتر رسیده است.

وی ایران را سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان معرفی کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز با اشاره به آسیب‌دیدن برخی پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های گازی در جریان جنگ اخیر گفت: با وجود اصابت پرتابه‌های دشمن به برخی زیرساخت‌ها، حضور به‌موقع نیرو‌های فنی و تلاش کارکنان شرکت گاز از بروز حوادث بزرگ جلوگیری کرد.

وی افزود: نیرو‌های عملیاتی بخش‌های گسترده‌ای از شبکه را دوباره وارد مدار کردند و توان تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور را به نمایش گذاشتند.

فعالیت ۱۵۰ هزار سفیر انرژی در کشور

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین از فعالیت ۱۵۰ هزار سفیر انرژی در کشور با همکاری بسیج خواهران خبر داد و گفت: این افراد با ارائه آموزش‌های لازم، خانواده‌ها را به اصلاح الگوی مصرف انرژی تشویق می‌کنند.

توکلی افزود: شرکت ملی گاز با همکاری بسیج ادارات، پویشی برای تنظیم دمای مناسب وسایل گرمایشی اجرا کرده است تا فرهنگ مصرف بهینه انرژی در خانواده‌ها و محیط‌های اداری نهادینه شود.