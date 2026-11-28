دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به فاصله جغرافیایی برخی مناطق و ضرورت تسهیل حضور کاروان‌ها، گفت: در همین راستا، راهیان نور دریایی نیز به‌عنوان یکی از بسترهای این اردوها تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ پاسدار سعید محمدی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، در برنامه «سلام خبرنگار» با اشاره به وجوه مشترک دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: اگر بخواهیم حلقه اتصال این سه دوره دفاع را مشخص کنیم، باید به انسجام ملی و حضور آحاد مردم در دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم.

وی با اشاره به فرمان امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج در پنجم آذر ۱۳۵۸ و شکل‌گیری ساختار نیروی مقاومت بسیج، افزود: بسیج با ایجاد ساختار انسجام‌بخش، زمینه حضور مردم به‌عنوان پشتوانه‌ای پایان‌ناپذیر برای دفاع از کشور را فراهم کرده است و این وحدت و انسجام ملی را می‌توان در هر سه دوره دفاع مقدس مشاهده کرد.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، اردو‌های راهیان نور را از مهم‌ترین بستر‌های جذب، سازماندهی و حفظ انسجام بسیج دانست و گفت: این اردو‌ها ظرفیت مناسبی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده هستند.

سردار محمدی با اشاره به آغاز سازماندهی اردو‌های راهیان نور از دهه ۷۰، ادامه داد: در حال حاضر ۴۶ یادمان دفاع مقدس در هشت استان کشور داریم که با اضافه شدن یادمان شهدای لامرد، استان فارس نیز به استان‌های مقصد راهیان نور افزوده شده است.

وی افزود: از مجموع این یادمان‌ها، ۴۴ یادمان به دفاع مقدس هشت‌ساله اختصاص دارد و دو یادمان نیز به شهدای حوادث اخیر، شامل یادمان شهدای مدرسه میناب و یادمان شهدای لامرد، مربوط است.

محمدی با بیان اینکه یادمان‌های دفاع مقدس زیرساخت اصلی انتقال فرهنگ ایثار و شهادت هستند، اظهار کرد: مهم‌ترین کارکرد این یادمان‌ها، روایت حماسه‌های دفاع مقدس برای نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان است.

وی از برگزاری اردو‌های دانش‌آموزی خبر داد و گفت: اردو‌های دانش‌آموزی دختران تقریباً به پایان رسیده و از هفته آینده اردو‌های پسران در خوزستان آغاز می‌شود. همچنین بازدید گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی از گلزار شهدای مدرسه میناب به‌صورت مستمر در حال برگزاری است.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با تشریح ساختار اجرایی این اردو‌ها گفت: سه شبکه در راهیان نور فعالیت می‌کنند؛ شبکه نخست خادمان شهدا هستند که مسئولیت خدمت‌رسانی به کاروان‌ها در یادمان‌ها و اردوگاه‌ها را برعهده دارند، شبکه دوم راویان هستند که حماسه‌های دفاع مقدس را به‌صورت دیداری و گفتاری روایت می‌کنند و شبکه سوم نیز مبلغان و روحانیونی هستند که همراه کاروان‌ها به فعالیت فرهنگی و تبلیغی می‌پردازند.

وی با تأکید بر نقش محوری راویان در انتقال فرهنگ دفاع مقدس افزود: بخشی از راویان از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند و بخشی دیگر نیز با بهره‌گیری از آموزش‌های این پیشکسوتان، وظیفه انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جوان را برعهده دارند.

محمدی درباره برگزاری اردو‌های راهیان نور در مناطق میناب و لامرد نیز گفت: اضافه شدن یادمان شهدای لامرد به مقاصد راهیان نور، در جلسه شورای سیاست‌گذاری این اردو‌ها به تصویب رسیده است، اما با توجه به اینکه این مصوبه مربوط به هفته گذشته است، هنوز زیرساخت‌های لازم برای میزبانی کاروان‌ها در این منطقه فراهم نشده است.

وی با اشاره به وضعیت یادمان شهدای مدرسه میناب اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم در میناب آماده است و با تشکیل ستاد پیگیری جنایت میناب به ریاست وزیر میراث فرهنگی، اقدامات مناسبی برای برگزاری اردو‌ها برنامه‌ریزی شده است. همچنین دستگاه‌های کشوری و لشکری برای پشتیبانی از این برنامه‌ها همکاری می‌کنند.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با اشاره به فاصله جغرافیایی برخی مناطق و ضرورت تسهیل حضور کاروان‌ها گفت: در همین راستا، راهیان نور دریایی نیز به‌عنوان یکی از بستر‌های این اردو‌ها تعریف شده است.

وی افزود: در مجموع هفت یادمان دریایی در استان‌های بوشهر و هرمزگان داریم که یادمان شهدای مدرسه میناب نیز یکی از این یادمان‌هاست. بازدید از این مناطق معمولاً در قالب برنامه‌های ترکیبی انجام می‌شود و کاروان‌هایی که به میناب سفر می‌کنند، از جزیره هرمز نیز بازدید دارند.

سردار محمدی در پایان با تأکید بر نقش راهیان نور در تقویت انسجام و نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف، از مسئولان دستگاه‌های کشوری و لشکری خواست با حمایت بیشتر، زمینه ارتقای کیفیت و کمیت این اردو‌ها و افزایش اثربخشی آنها را فراهم کنند.