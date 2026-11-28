در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات وزارت نفت با محوریت هوشمندسازی خدمات، کاهش اتلاف منابع و بهبود فرایندهای ارائه خدمت به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان ملی بهره وری؛ این برنامه در راستای اجرای ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم و تحقق هدف رشد حداقل ۱۰ درصدی بهره‌وری خدمات دولتی و همچنین در راستای عملیاتی‌شدن اقدامات محور ششم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنی بر استقرار نظام ملی بهره‌وری توسط کمیته بهره‌وری وزارت نفت تدوین و به تایید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسیده است.

در این برنامه، بهبود شاخص‌های پیامدی بهره‌وری خدمات کلیدی، از جمله زمان ارائه خدمت، کاهش هدررفت انرژی و منابع و ارتقای دسترس‌پذیری خدمات هدف‌گذاری شده است. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی برای تحقق این اهداف پیش‌بینی شده که از جمله آنها می‌توان به توسعه دولت هوشمند و الکترونیک، اصلاح و بازمهندسی فرایندها، هوشمندسازی سامانه‌های خدماتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب و ارتقا نظام مدیریت عملکرد اشاره کرد.

مقرر است، برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی همزمان با برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی، به‌عنوان مکمل هم اجرا شده و از این طریق موجبات تحقق دو هدف سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور (ماده ۲ برنامه هفتم) و همچنین رشد حداقلی ۱۰ درصدی بهره‌وری خدمات دولتی (ماده ۱۱۱ برنامه هفتم) را فراهم کنند.