پیش بینی‌ها نشان می‌دهد بازار جهانی گازوئیل در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۷ از مازاد جزئی به کسری عرضه تغییر وضعیت می‌دهد، زیرا تعمیرات و نگهداری پالایشگاه ها، عرضه‌ای را که از قبل تحت فشار درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین قرار دارد، کاهش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این وضعیت باعث می‌شود گازوئیل که سوخت کامیون‌ها و ماشین آلات کشاورزی است، حتی با وجود کاهش قیمت‌ها از سطوح بی سابقه، همچنان یکی از عوامل فشار تورمی در سال آینده باشد.

قیمت معاملات آتی گازوئیل این ماه ۲۴ درصد کاهش یافته و همسو با نفت خام بوده است. با این حال، صادرات گازوئیل خاورمیانه با وجود بهبود جریان صادرات نفت خام و همزمان با تشدید حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، همچنان حدود یک سوم سطح پیش از جنگ ایران است.

بر اساس داده‌های شرکت کپلر، این دو منطقه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۸ درصد صادرات جهانی گازوئیل را به خود اختصاص دادند. تیم گولد، تحلیلگر آژانس بین المللی انرژی گفت صادرات روسیه به دلیل این حملات از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

تحلیلگران گلدمن ساکس گفتند توقف فعالیت پالایشگاه‌های روسیه و تعمیرات و نگهداری گسترده برنامه ریزی شده، تولید پالایشگاه‌های جهان را در سال آینده، ۱.۳ میلیون بشکه در روز پایین‌تر از روند معمول نگه می‌دارد.

آژانس بین المللی انرژی برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۷ مازاد عرضه گازوئیل به میزان روزانه ۴۶۰ هزار بشکه، و برای سه ماهه دوم نیز مازاد اندک روزانه ۱۸۰ هزار بشکه‌ای را پیش بینی کرده است.

این وضعیت هرگونه افزایش قابل توجه ذخایر را که هم اکنون نیز در سطح پایینی قرار دارند، محدود خواهد کرد. ذخایر گازوئیل در منطقه آمستردام-روتردام-آنتورپ در اروپا نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که ذخایر فرآورده‌های میان تقطیر آمریکا پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۳ در اواخر اکتبر رو به بهبود است.

جانیو شاه، تحلیلگر ریستاد انرژی گفت: «تازه‌ترین داده‌های ما نشان می‌دهد ذخایر تا سال ۲۰۲۷ افزایش می‌یابند، اما این افزایش بسیار اندک خواهد بود.»

بر اساس پیش بینی‌های مؤسسه انرژی اَسپکتس، اروپا و آمریکای لاتین در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ با بزرگ‌ترین کمبود عرضه رو به رو خواهند شد.

ناتالیا لوسادا، از مؤسسه انرژی اَسپکتس گفت به نظر می‌رسد بازگشت تدریجی فعالیت پالایشگاه‌های خاورمیانه به سطح پیش از درگیری‌ها تا ژوئن ۲۰۲۷ بیش از پیش بعید به نظر می‌رسد.

وی افزود: این وضعیت خطر کاهش بیشتر عرضه نسبت به پیش بینی‌های تراز بازار در سال ۲۰۲۷ را افزایش می‌دهد.

دیوید تونیان، تحلیلگر کپلر گفت: «انتظار داریم قیمت‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ و احتمالاً پس از آن نیز بالا بماند.»