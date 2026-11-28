به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، بهزاد خدایی، مدیر منابع آب شهرستان‌های انزلی، رضوانشهر و ماسال، اعلام کرد: در راستای دستور دادستان شهرستان بندرانزلی و طی درخواست تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب؛ امور منابع آب شهرستان بندرانزلی با حضور عوامل نیروی انتظامی ۳۰۰ مترمربع از بستر رودخانه نهنگ‌روگا واقع در محدوده شهری این شهرستان را آزاد کردند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با متصرفان زمین‌های بیت‌المال و اموال عمومی افزود: گستردگی شهرستان‌های حوزه عمل این امور نمی‌تواند حاشیه امنی برای متصرفان ایجاد کند؛ چرا که آب منطقه‌ای گیلان با حمایت قاطع دستگاه قضایی، متصرفان بیت‌المال و اموال عمومی را تحت نظر دارد و با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.