مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از بهره‌برداری طرح جمع‌آوری گاز‌های همراه مشعل در منطقه عملیاتی دارخوین خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حمید دریس با اشاره به اهمیت جمع‌آوری گاز‌های همراه در راستای صیانت از منابع ملی و افزایش بهره‌وری انرژی اظهار کرد: این طرح راهبردی با هدف جلوگیری از سوزاندن گاز‌های همراه و بازگرداندن این منابع ارزشمند به چرخه تولید و فرآورش، در استان خوزستان اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در قالب این طرح، ۶۱ کیلومتر خط لوله انتقال گاز طی ۱۸ ماه احداث شد تا گاز‌های همراه مشعل‌های منطقه عملیاتی دارخوین به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس منتقل شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به پیچیدگی‌های فنی اجرای این طرح افزود: عبور خط لوله از مسیر‌های دشواری همچون راه‌آهن اهواز ـ خرمشهر، جاده‌ها، پل‌ها و رودخانه‌ها، نیازمند طراحی‌های تخصصی و رعایت دقیق الزامات فنی، ایمنی و زیست‌محیطی بود. همچنین تداوم عملیات اجرایی در شرایط دشوار جنگی، نشان‌دهنده توان مهندسی و تلاش متخصصان ایرانی است.

دریس با بیان اینکه در مرحله نخست روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به پالایشگاه هویزه منتقل می‌شود، گفت: ظرفیت انتقال گاز در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت و با تکمیل این روند، زمینه بهره‌برداری حداکثری از گاز‌های همراه منطقه فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: گاز‌های جمع‌آوری‌شده پس از انتقال و فرآورش، به محصولات با ارزشی همچون اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی تبدیل می‌شوند که نقش مهمی در تأمین خوراک صنایع پالایشی و پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کشور دارند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان کاهش گازسوزی مشعل‌ها و آلایندگی‌های زیست‌محیطی را از دیگر دستاورد‌های این طرح دانست و افزود: اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع انرژی، گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار در استان خوزستان است.

دریس با اشاره به همکاری مجموعه‌های فعال در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری شرکت نفت و گاز اروندان، پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس به‌عنوان سرمایه‌گذار و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به‌عنوان پیمانکار اجرایی به ثمر رسیده است و نمونه‌ای از هم‌افزایی مجموعه‌های صنعت نفت برای صیانت از ثروت ملی، تقویت امنیت انرژی و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.