پرونده تخلفات دو واحد تولیدی مصالح ساختمانی در جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خراسان جنوبی رسیدگی و برای آنها رأی جریمه نقدی صادر شد.



جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خراسان جنوبی با حضور اعضای کمیسیون و با هدف بررسی تخلفات واحد‌های تولیدی و اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص موارد ارجاعی برگزار شد. جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خراسان جنوبی با حضور اعضای کمیسیون و با هدف بررسی تخلفات واحد‌های تولیدی و اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص موارد ارجاعی برگزار شد.

در این جلسه، پرونده واحد دو تولیدی فعال در حوزه ساختمانی که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بوده، به دلیل مشاهده عدم انطباق در نتایج آزمون محصولات و مغایرت، مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به تخلف احراز شده، رأی به جریمه نقدی این واحد صادر شد.

بر اساس مقررات، این کمیسیون با در نظر گرفتن شرایط و امکانات واحد متخلف و دفعات ارتکاب تخلف و با مشارکت مرجع قضایی ذی‌صلاح، می‌تواند تصمیماتی از جمله تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه نقدی متناسب با تخلف، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، تعیین تکلیف فرآورده‌های توقیفی و در موارد لازم تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی را اتخاذ کند.