مشاور وزیر بهداشت و سرپرست اداره‌کل امور شاهد و ایثارگر این وزارتخانه از آغاز ثبت درخواست انتقال دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های علوم پزشکی از امروز، شنبه ۷ آذرماه، خبر داد. مهلت ثبت درخواست تا جمعه ۲۰ آذرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناهید تاج‌الدین مشاور وزیر بهداشت و سرپرست اداره‌کل امور شاهد و ایثارگر این وزارتخانه گفت: در این مرحله، دانشجویان جدیدالورود واجد شرایط در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه‌ای (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) که ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶ هستند، می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه نقل‌وانتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ثبت کنند.

وی افزود: دانشجویان ورودی سال‌های گذشته در این بازه امکان ثبت‌نام ندارند. برای دانشجویانی که در مردادماه امسال و در مرحله نخست موفق به ثبت درخواست نشده‌اند، مهلت جداگانه‌ای از یکم تا هفتم دی‌ماه در نظر گرفته شده است.

تاج‌الدین با اشاره به اولویت‌های رسیدگی به درخواست‌ها گفت: تقاضا‌ها به ترتیب اولویت ایثارگری بررسی می‌شوند؛ ابتدا فرزندان دختر و سپس فرزندان پسر شهدا، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان، همسران شهدا، جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد، همسران و فرزندان دختر و پسر جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان، و در ادامه همسران و فرزندان دختر و پسر جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد.

به گفته مشاور وزیر بهداشت، بررسی درخواست‌ها بر اساس اولویت ایثارگری و ظرفیت اختصاص‌یافته به دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه مقصد انجام می‌شود؛ بنابراین ممکن است به دلیل محدودیت ظرفیت، با درخواست برخی متقاضیان موافقت نشود.

وی تأکید کرد: اداره‌کل امور شاهد و ایثارگر از پذیرش درخواست‌های خارج از سامانه معذور است. همچنین دانشجویانی که متقاضی تغییر رشته یا محل تحصیل، یا انتقال همراه با تغییر رشته یا محل هستند، نباید از این سامانه استفاده کنند. این دانشجویان باید از طریق دانشگاه‌های مبدأ و مقصد و با بررسی کارنامه سبز، احراز نمره قبولی در رشته‌محل جدید و موافقت هر دو دانشگاه اقدام کنند.

تاج‌الدین افزود: متقاضیان باید ابتدا در دانشگاه محل قبولی خود ثبت‌نام کنند و پس از دریافت شماره دانشجویی و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درخواست انتقال را در سامانه مربوط ثبت کنند.

وی در پایان گفت: مطابق قانون، دانشجویان متقاضی به دانشگاه محل سکونت منتقل می‌شوند و اگر رشته موردنظر در دانشگاه محل سکونت ارائه نشود، انتقال به نزدیک‌ترین دانشگاه محل سکونت انجام خواهد شد. متقاضیان نیز باید مدارک اثبات محل سکونت خود و خانواده را در سامانه بارگذاری کنند.