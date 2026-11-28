در پی درگیری در یک فروشگاه در شهر بیرمنگام در ایالت میشیگان آمریکا، یک جوان ۲۰ ساله بر اثر تیراندازی کشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این حادثه روز گذشته (جمعه)، حدود ساعت ۱۱ صبح رخ داد. مردی ۲۱ ساله از شهر فرن‌دیل در جریان درگیری، یک گلوله شلیک کرد که به جوانی ۲۰ ساله از شهر اینکستر اصابت کرد و موجب مرگ او شد. پلیس معتقد است این دو نفر یکدیگر را می‌شناختند.

این درگیری از داخل فروشگاه کفش ورزشی «میشیگان اسنیکر اکسچنج» آغاز شده بود. فرد تیرانداز بازداشت شده و سلاح مورد استفاده نیز کشف و ضبط شده است.

پلیس به احترام خانواده قربانی، از انتشار اسامی افراد دخیل در حادثه خودداری کرده و هنوز جزئیات بیشتری درباره علت و چگونگی آغاز درگیری منتشر نشده است.