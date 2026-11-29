عملیات مرمت ۵ رشته قنات و بازسازی ۴۶ خانه محرومان با مشارکت بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی و اهالی روستا‌های خوانسار در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه خوانسار گفت: در قالب طرح امام حسن مجتبی (ع)، تاکنون ۵ قنات در روستا‌های شهرستان با بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در حال مرمت است.

سرهنگ روح‌الله اکبری افزود: در طرح بازسازی خانه‌های محرومان نیز با مشارکت بسیج سازندگی و کمیته امداد، ۵۲ خانه در روستا‌ها و شهر ویست شناسایی و تاکنون ۴۶ واحد مرمت شده است.

وی ترمیم دیوارها، سقف و اجرای ایزوگام را از اقدامات انجام‌شده برشمرد و از زیباسازی و مرمت مدارس روستایی نیز خبر داد.