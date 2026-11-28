اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این هفته به بررسی مسائل و مشکلات بخش تولید جهت تامین مواد اولیه و صادرات در گمرکات و مبادی مرزی کشور خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست‌های این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز‌های (یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ۸، ۹ و ۱۰ آذر ماه) برگزار خواهد شد.

دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:

بررسی مسائل و مشکلات بخش تولید جهت تامین مواد اولیه و صادرات در گمرکات و مبادی مرزی کشور با حضور مسئولان مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (مسئولان ناوگان ریلی و جاده‌ای)، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین کارگروه ویژه با حضور مسئولان دستگاه اجرایی مربوطه به ادامه بررسی طرح اصلاح قانون معادن خواهد پرداخت.

کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز این هفته به بررسی وضعیت تولید و واردات تلفن همراه می‌پردازد.