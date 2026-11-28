مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از برگزاری مرحله استانی مسابقات کشتی نونهالان طرح ملی «نبض محله» با حضور ۹۰ کشتی‌گیر در ۱۲ وزن از سراسر استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از برگزاری مرحله استانی مسابقات کشتی نونهالان طرح ملی «نبض محله» با حضور ۹۰ کشتی‌گیر در ۱۲ وزن از سراسر استان خبر داد و گفت: نفرات نخست هر وزن به‌عنوان نمایندگان مازندران راهی مسابقات کشوری خواهند شد.

سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها در خانه کشتی استان مازندران، اظهار کرد: برگزاری این مسابقات با حضور کشتی‌گیران نونهال از محلات مختلف شهرستان‌های استان، فرصتی ارزشمند برای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعداد‌های ورزشی در سطح محلات است.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح ملی «نبض محله» افزود: این طرح فرصتی برای پیوند ورزش با زندگی اجتماعی مردم است و می‌تواند زمینه مشارکت اجتماعی، تقویت نشاط و پویایی محلات و کشف استعداد‌های ورزشی نسل آینده را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: حضور پرشور نونهالان از محلات مختلف شهرستان‌های استان در چنین رویدادهایی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند نهفته در محلات است که با فراهم کردن بستر مناسب و حمایت هدفمند می‌توان زمینه رشد و شکوفایی آنها را فراهم کرد.

حسینی‌شیروانی با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش محله‌محور خاطرنشان کرد: حمایت از حضور کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های ورزشی، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی، می‌تواند در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش همبستگی و ایجاد شور و نشاط در جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

وی درباره نحوه برگزاری این رقابت‌ها نیز اظهار کرد: مرحله استانی مسابقات کشتی طرح ملی «نبض محله» با مشارکت هیئت کشتی استان، هیئت ورزش کارگری، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، اداره‌کل ورزش و جوانان و دیگر دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به نتایج این دوره از مسابقات گفت: در پایان رقابت‌ها، نفرات برتر اوزان مختلف مشخص شدند و ۱۲ کشتی‌گیر برگزیده به‌عنوان نمایندگان محلات مازندران در مرحله کشوری مسابقات طرح ملی «نبض محله» به روی تشک خواهند رفت.

گفتنی است، این مسابقات با حضور سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، ابوعلی مهدیزاده مدیر اجتماعی، علی حسن‌نژاد رئیس اداره فرهنگی و ورزشی اداره‌کل، رئیس هیئت ورزش کارگری استان و جمعی از مسئولان در محل خانه کشتی استان مازندران برگزار شد و در پایان با اهدای مدال از نفرات برتر این رقابت‌ها تجلیل به عمل آمد.