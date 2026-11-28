آسمان چهارمحال و بختیاری تا روز یکشنبه صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد، افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط غبار صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: در این مدت در طی روز کاهش نسبی دمای هوا انتظار می‌رود.

از روز دوشنبه با ورود یک سامانه بارشی به سطح استان، به تناوب تا پایان هفته شاهد بارش باران و برف، احتمال رعد و برق و وزش باد و کولاک برف در ارتفاعات در سطح استان می‌شود.

شدت فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی استان بیشتر خواهد بود.