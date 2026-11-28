تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه سوم کاهش یافت و ورود این کشور به رکود اقتصادی را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق داده‌هایی که روز جمعه ۲۷ نوامبر از سوی مؤسسه ملی آمار فرانسه "اینسه" منتشر شد، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه سوم ۰.۲ درصد کاهش یافت. با دو فصل رشد منفی و یک فصل رشد «پایدار»، اگر نگوییم صفر، اقتصاد فرانسه عملا وارد دوره رکود شده است.

برابر این گزارش از پایگاه اینترنتی آر تی، این نتیجه احتمالا خیلی‌ها را شگفت زده نخواهد کرد، به جز شاید ۱۴ درصد از فرانسوی‌ها که هنوز آماده‌اند به نخست وزیران سابق امانوئل مکرون رأی بدهند: اینسه روز جمعه ارقام «اصلاح شده» خود را برای سه ماهه سوم منتشر کرد و رشد اقتصادی فرانسه را منفی یک هم درصد که قبلا اعلام شده بود به منفی دو دهم درصد کاهش داد.

اینسه با اشاره به سه ماهه دوم که در آن رشد اقتصادی "+۰.۰ ٪" بود، خاطرنشان می‌کند که این کاهش "پس از ثبات در سه ماهه قبل" رخ داده است. در سه ماهه اول سال نیز فرانسه رشد اقتصادی منفی دو دهم درصد را به ثبت رسانده بود.

با این حال، این آخرین بازنگری اینسه رسماً فرانسه را در رکود اقتصادی قرار می‌دهد.

ماری لکلر، رئیس اداره حساب‌های ملی اینسه، در نشستی مطبوعاتی با کم اهمیت جلوه دادن این موضوع، با کمی اکراه اذعان کرد که «از نظر فنی، می‌توانیم بگوییم که در رکود اقتصادی هستیم.»

کسری بودجه فرانسه - که دولت بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی خوش بینانه‌تر آن را ارزیابی کرده بود - تحت فشار این اقتصاد ملی عقب مانده، نیز در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۶ به ۵.۶ درصد می‌رسد که بسیار کمتر از ۵.۴ درصد هدف گذاری شده است. دولت فرانسه در بودجه ۲۰۲۷ خود، ۵۴ میلیارد یورو اضافی را به «تلاش ها» برای کاهش کسری بودجه به ۵ درصد اختصاص داده است.