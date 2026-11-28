وزیر نفت عراق، در آستانه نشست روز یکشنبه گروه گسترده‌تر اوپک پلاس برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید گفت: کشورش مشغول مذاکره با اوپک برای افزایش سقف تولید نفت برای توسعه بخش انرژی خود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اوپک پلاس که شامل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانی همچون روسیه است، قصد داشت در نشست روز یکشنبه از نتایج نخستین بررسی ظرفیت تولید اعضا برای تعیین اهداف تولید سال ۲۰۲۷ استفاده کند. هرچند به نظر می‌رسد اختلاف نظر برخی کشور‌ها این روند را دشوارتر کرده است.

منابع آگاه اوایل این هفته به رویترز گفتند عراق از نتایج اولیه بررسی ظرفیت تولید خود که میزان این ظرفیت را روزانه ۴.۹ میلیون بشکه ارزیابی کرده است، ناراضی است. قزاقستان، دیگر عضو اوپک پلاس نیز خواستار برآورد بالاتری شده است.

باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق روز جمعه گفت این کشور مشغول مذاکره با اوپک برای افزایش سقف تولید خود است، چرا که قصد دارد بخش انرژی خود را توسعه دهد. او جزئیات بیشتری، از جمله درباره زمان احتمالی افزایش سهمیه عراق ارائه نکرد.

وی گفت: «ما به کشور‌های عضو اوپک اعلام می‌کنیم که عراق به توسعه زیرساخت‌های خود نیاز دارد. بنابراین، سقف تولید این کشور در اوپک باید افزایش یابد و به وضعیت آن توجه ویژه‌ای شود.»

وزیران نفت اوپک پلاس قرار است روز یکشنبه چهار نشست پیاپی برگزار کنند. سه منبع روز جمعه به رویترز گفتند با توجه به اینکه ابهام درباره جنگ ایران و اختلاف نظر بر سر برآورد ظرفیت تولید، مذاکرات را تحت تاثیر قرار داده است، این گروه در اصل توافق کرده است اهداف تولید را در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۷ بدون تغییر نگه دارد.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه گفت این گروه بررسی ظرفیت تولید را تا پایان سال تکمیل خواهد کرد و وزیران در نشست روز یکشنبه مطلع خواهند شد که این بررسی در چه مرحله‌ای قرار دارد.

پیش بینی مازاد نفت بر بازار فشار وارد می‌کند

شرکت تحلیل نفت «رپیدان انرژی گروپ» نیز با استناد به ابهام درباره مدت جنگ ایران و تاثیر آن بر تولید و صادرات نفت خام، پیش بینی می‌کند اهداف تولید در نشست روز یکشنبه تغییر نکند.

شرکت «ریستاد انرژی» پیش بینی می‌کند حتی اگر عرضه نفت از خلیج (فارس) تنها تا حدی بهبود یابد، مازاد عرضه جهانی نفت در سال آینده به حدود ۵ میلیون بشکه در روز برسد که معادل حدود ۵ درصد تقاضای جهانی است. این چشم انداز نشان دهنده فشار بر اوپک پلاس در آستانه تصمیم گیری درباره سیاست تولید سال ۲۰۲۷ است.

نشست روز یکشنبه چند ماه پس از آن برگزار می‌شود که امارات عربی متحده برای اینکه بتواند نفت بیشتری تولید کند، از اوپک و اوپک پلاس خارج شد. این کشور‌ها سال‌ها بود که می‌گفت سهمیه تولیدش با سرمایه گذاری‌های انجام شده برای افزایش ظرفیت تولید تناسب ندارد.

آنگولا در آغاز سال ۲۰۲۴ از اوپک خارج شد و عراق نیز هشدار داده است که اگر سهمیه اش افزایش نیابد، ممکن است از این سازمان خارج شود.