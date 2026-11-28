به همت بنیاد علوی استان همدان، گروهی از پزشکان در قالب گروه جهادی در روستا‌های کوهین و ایده لوخدمات دارو و درمان رایگان ارائه می دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان گروه جهادی اثر متشکل از پزشکان و متخصصان در رشته های مختلف پزشکی با حضور در بخش شیرین سو اقدام به ارائه خدمات دارو و درمان رایگان کردند.

در این طرح پس از ویزیت به بیماران دارو و عینک به شکل رایگان اهدا می‌شود.

این طرح به همت بنیاد علوی استان و به مدت ۲ روز در این بخش ادامه دارد.

مرتضی هوشیار مسئول بنیاد علوی استان گفت: امسال به همت گرو‌های جهادی بیش از چهار هزار خدمت درمانی در استان به مردم ارائه شده است.

این اردوی جهادی هم برای بیش از ۱۵۰۰ نفر از اهالی روستا‌های شهرستان کبودراهنگ خدمات درمانی رایگان ارائه کردند