وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور احکامی اعضای حقوقی شورای سیاست‌گذاری نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس احکام صادرشده، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌عنوان عضو و نایب‌رئیس شورا و علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، به‌عنوان رئیس دبیرخانه و دبیر شورا منصوب شده‌اند.

همچنین حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ منصور حقیقت، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام؛ محمدمسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف؛ شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی؛ سیدمحمدرضا امیری طهرانی‌زاده، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و محمدهادی عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان اعضای حقوقی شورای سیاست‌گذاری نشان منصوب شده‌اند.

یادآور می‌شود مقصود فراستخواه و سعیدرضا عاملی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان اعضای حقیقی شورای سیاست‌گذاری نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی منصوب شده بودند.

بر اساس متن احکام وزیر علوم، مسئولیت اجتماعی آموزش عالی به‌مثابه تعهد همه‌جانبه و پاسخگویی علمی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در قبال مصالح عمومی جامعه، عدالت و برابری فرصت‌ها، رفع آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و توسعه ارزش‌های انسانی و اخلاقی، از اولویت‌های راهبردی نظام آموزش عالی به شمار می‌رود.

در همین راستا، نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی با هدف شناسایی، تجلیل، ترویج و نهادینه‌سازی فعالیت‌های مسئولانه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهیان طراحی شده و دبیرخانه آن در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مستقر است.

شورای سیاست‌گذاری، به‌عنوان عالی‌ترین رکن و مرجع تصمیم‌گیری کلان نشان، مسئولیت تصویب سیاست‌ها، ضوابط و خط‌مشی‌های کلان اعطای نشان، بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، تأیید چارچوب و شاخص‌های ارزیابی، نظارت بر روند برگزاری جشنواره و دوره‌های اعطای نشان، بررسی گزارش عملکرد شورا‌های علمی و اجرایی و همچنین تعیین سازوکار‌های تأمین مالی و منابع مورد نیاز برای اعطای جوایز را بر عهده دارد.

بر اساس احکام صادرشده، اعضای شورای سیاست‌گذاری برای مدت دو سال منصوب شده‌اند. این شورا با بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه اعضای علمی و اجرایی، راهبری و سیاست‌گذاری نخستین دوره اعطای نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی را بر عهده خواهد داشت.

گفتنی است، ریاست شورای سیاست‌گذاری نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی بر عهده دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است و دبیرخانه این نشان در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی استقرار دارد.

وزیر علوم پیش‌تر با تأکید بر ضرورت تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها اعلام کرده بود که این شاخص در نظام ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته و ۱۰ امتیاز از ارزیابی دانشگاه‌ها به این حوزه اختصاص یافته است.

بر این اساس، عملکرد دانشگاه‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی، در کنار سایر شاخص‌های ارزیابی، در سنجش و رتبه‌بندی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.