بیش از ۸۰ شورای محله‌محور در ۱۱ شهر و ۵۴ روستای شهرستان فلاورجان در زمینه شناسایی و رفع مشکلات محلات و مدیریت بحران‌ها فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار فلاورجان در جلسه شورای محله‌محور گفت: تجربه نشان داده است هرجا مردم مشارکت فعال داشته‌اند، مشکلات با سرعت و اثربخشی بیشتری برطرف شده است.

علیرضا حسینی افزود: این شورا‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، سازندگی و مدیریت حوادث طبیعی نقش مؤثری دارند.

وی با تأکید بر اهمیت این شورا‌ها در شرایط بحرانی گفت: اعضای شورا‌های محله‌محور به دلیل شناخت دقیق از شرایط، نیاز‌ها و اولویت‌های محلات، ظرفیت مناسبی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های مؤثر دارند.