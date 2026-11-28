معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه دولت برای کاهش اثر محدودیت‌های انرژی بر تولید و حمایت از صنایع مادر و پایین‌دستی خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، آقای فرشاد مقیمی در بازدید از شرکت فولاد خوزستان با تأکید بر حمایت دولت از واحد‌های صنعتی گفت: پشتیبانی از صنایع و تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی از اولویت‌های دولت در شرایط کنونی است.

وی گفت: به‌تازگی بسته‌های حمایتی مهمی برای حمایت از صنایع توسط شورای امنیت ابلاغ شده که کاملا با این رویکرد همسو است.

مقیمی همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازسازی آسیب‌های ناشی از حملات اخیر، بر لزوم تداوم این روند تاکید کرد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در حال حاضر، برخی از صنایع با چالش تأمین انرژی و مواد اولیه روبه‌رو هستند و با توجه به اینکه خوزستان مهد تولید انرژی در کشور است، دولت برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار دارد تا این چالش‌ها به شکلی مدیریت شود.

وی تاکید کرد: دستورالعمل اصلی دولت این است که بخش تولید کمترین آسیب را از محدودیت‌های انرژی ببیند و تلاش داریم تا برخلاف برخی رویکرد‌های محدودکننده، از واحد‌های صنعتی حمایت کنیم تا روند تولید مختل نشود.

مقیمی خاطرنشان کرد: دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به‌طور ویژه پیگیر وضعیت واحد‌هایی هستند که در پی حوادث اخیر آسیب دیدند.

وی تاکید کرد: هدف اصلی، بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده و جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ناعادلانه بر واحد‌هایی است که در مسیر تولید و تامین نیاز‌های کشور فعال هستند.

گفتنی است؛ فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو و معین استان خوزستان، در سفر دو روزه به این استان از چند واحد صنعتی و تولیدی بازدید کرد.