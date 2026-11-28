به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا مسیب‌زاده مسئول کمیته نظارت و ارزیابی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور گفت: آنچه مسلم است اینکه تاکنون و در زمان برگزاری هر یک از عرصه‌های رقابتی قرآن، نظارت‌ها و ارزیابی‌هایی به شکل مقطعی و موردی صورت می‌گرفت و لذا باید کار زیربنایی و محوری در زمینه تنظیم قوانین و مقررات به ویژه از سوی کمیته نظارت و ارزیابی و همچنین کمیته طرح و برنامه این ستاد به انجام می‌رسید.

وی ادامه داد: این فرایند طی ماه‌های اخیر به انجام رسید و در پنج بخش ضوابط مربوط به فعالیت‌های جاری در امر اجرایی مسابقات تعریف شد که قرار است خروجی این مباحث در قالب ۳۲ دستورالعمل شامل سند، بخشنامه اجرایی و عملیاتی طی نشست کمیته معین ستاد عالی هماهنگی مسابقات مطرح، بحث و تبادل نظر شود.

مسئول کمیته نظارت و ارزیابی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور با اشاره به اینکه نشست کمیته معین این ستاد هشتم آذرماه برگزار می‌شود، تصریح کرد: مواردی که در این جلسه در قالب دستورالعمل‌ها طرح خواهد شد، همه مسائل و موضوعات مرتبط با ماهیت مسابقات است و از نمودار کلی ساختار مسابقات تا شیوه‌نامه انتخاب داوران و مواردی مربوط به پذیرایی متسابقان و میهمانان را شامل می‌شود.

مسیب‌زاده افزود: همواره یکی از دغدغه‌ها و مسائلی که اذهان را در مورد روند اجرایی و برگزاری مسابقات قرآن نگران می‌سازد این بود که برگزارکنندگان هر یک از رویداد‌های رقابتی قرآنی، متوجه این امر نباشند که ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن چه تصور و چه انتظاری از آنها دارد. تصور می‌شود با تدوین و تنظیم و ابلاغ این آئین‌نامه‌ها، همه تکالیف برای اینکه برگزارکنندگان در یک مسیر به وحدت رویه‌ای مورد انتظار برسند، مشخص شده باشد.

وی تأکید کرد: به هرحال موضوع مسابقات سراسری قرآن که در حال حاضر در آستانه برگزاری چهل و نهمین دوره آن هستیم با توجه به ریشه‌دار بودن آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید با توجه به تنوع میزبانی آن که هر ساله شاهدش هستیم، از اعمال سلایق به دور باشد و شاهد برگزاری آن در سطحی هر چه مطلوب‌تر از نظر کمی و کیفی باشیم؛ مشخص شدن اصول برگزاری این مسابقات از سطح شهرستانی و استانی تا سراسری و نهایی مواردی است که در بند‌های آئین‌نامه‌ها به آن اشاره شده است.

مسیب‌زاده افزود: موضوع مسابقات بین‌المللی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ناظران، داوران مسابقات به سبب به‌روز شدن آنها و همچنین تولید محتوای لازم و تنظیم فرم‌هایی که در روند اجرایی و داوری مسابقات مورد نیاز است از جمله دیگر ضوابط مندرج در این آئین‌نامه‌هاست و حتی با وجود آنکه کمتر مشکلات انضباطی و اخلاقی را در جریان تمامی مسابقات قرآن برگزارشده شاهد بودیم یا حتی در بسیاری از مواردی چنین مشکلاتی رخ نداده است، اما به هر حال وظیفه ارزیابان و کارشناسان نظارتی ستاد، این است که پیش‌بینی‌های لازم را به انجام رسانده و آنها را در قالب بند‌های آئین‌نامه‌ای درج کنند.