پرداخت ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی و پرواربندی به عشایر نیشابور خراسان رضوی برای تقویت تولید پروتئین و حمایت از ۴۲۰ خانوار دامدار در این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: این تسهیلات با هدف تثبیت جمعیت روستایی و رونق معیشت عشایر در مناطق مولد ارائه می‌شود.

علی مبارکی، با اشاره به تخصیص ۲۳ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای پرواربندی، این اقدامات را گامی برای خوداتکایی عشایر دانست.

مبارکی بیان کرد: نیشابور با دارا بودن ۴۲۰ خانوار عشایری و حدود ۱۸۰۰ نفر جمعیت، میزبان ۴۰ هزار رأس دام سبک در مناطقی نظیر کلیدر و بینالود است. این جمعیت عشایری نقش کلیدی در زنجیره تولید محصولات دامی منطقه ایفا می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور تأکید کرد: توسعه خدمات حمایتی و اعطای اعتبارات هدفمند، از راهکار‌های اصلی دولت برای ارتقای تولید پروتئین و حمایت از جوامع عشایری در سطح شهرستان نیشابور است.