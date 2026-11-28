نمایش رادیویی «خانه ملت»، مجموعه مستند «از قطب تا قطب»، مجموعه «سرنوشت خوش طعم» و مستند «آوای وحشی زنگان»، خبر‌های کوتاه امروز است.

خبر‌های رسانه، شنبه ۷ آذر

خبر‌های رسانه، شنبه ۷ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «خانه ملت» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این اثر روایتی از تحولات سیاسی و اجتماعی آذربایجان در تابستان ۱۲۹۹ و نقش شیخ محمد خیابانی در جریان مبارزات مشروطه‌خواهان است.

شبکه چهار پخش مستند «از قطب تا قطب» را فردا ساعت ۱۶ آغاز می‌کند.

این مجموعه ۶ قسمتی روایت سفری ۱۰۰ روزه از جنوبگان تا قطب شمال با هدف بررسی چالش‌های محیط‌زیستی است.

پخش مجموعه «سرنوشت خوش طعم» دهم آذر از شبکه تماشا آغاز می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۲۲ درباره دختری است که برای استخدام وارد یک مسابقه آشپزی می‌شود.

زندگی گونه‌های متنوع حیات وحش استان زنجان در مستند «آوای وحش زنگان» بررسی شده است.

این فیلم امروز ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه از شبکه مستند پخش می‌شود.

مرجان صادقزاده گزارش می دهد