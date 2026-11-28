به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم با تبیین ویژگی‌ها و جایگاه والای شهدا، آنان را نشان‌های افتخار ملت ایران دانست و گفت: شهدا وسیله‌ای برای حفظ کشور، نظام اسلامی، آبرو و حیثیت ملی و تمامیت ارضی ایران بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره این قهرمانان و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و یادواره‌های شهدا را فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های دفاع از کشور و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده دانست.

فرماندار شهرستان بروجن نیز با تأکید بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا، برگزاری چنین برنامه‌هایی را فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری در جامعه عنوان کرد.

بخش بلداجی ۷۲ شهید والامقام را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است.