



تولد نوزاد در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ خواف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با حضور به‌موقع و مهارت کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه جاده‌ ای قاسم‌ آباد شهرستان خواف، نوزاد یک مادر باردار پیش از رسیدن به بیمارستان و در داخل آمبولانس متولد شد و مادر و نوزاد پس از دریافت اقدامات مراقبتی، با حال عمومی مناسب به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف تحویل داده شدند.

بیش از ۸۰ بازدید نظارتی از بخش‌ های مختلف بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان

مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان با اشاره به انجام بیش از ۸۰ بازدید نظارتی بهداشت محیط از بخش‌ های مختلف بیمارستان موسی بن جعفر (ع) از ابتدای امسال، گفت: این بازدیدها با هدف پایش مستمر شاخص‌ های بهداشتی، اجرای اقدامات پیشگیرانه و فراهم‌ سازی محیطی ایمن و سالم برای بیماران، کارکنان و مراجعان انجام شده است.

دکتر داوود خوش‌ شکن افزود: این بازدیدها با هدف پایش مستمر شاخص‌ های بهداشتی، اجرای اقدامات پیشگیرانه و فراهم‌سازی محیطی ایمن و سالم برای بیماران، کارکنان و مراجعان انجام شده است.

انسداد ۳ حلقه چاه غیرمجاز در فریمان

فرماندار فریمان با بیان این مطلب گفت:همزمان با اجرای مانور کشوری مدیریت آب و برق، ۳ حلقه چاه غیرمجاز در اراضی حسن‌آباد صوفی و ماغو شهرستان فریمان با دستور قضایی مسدود و برق آن‌ها نیز قطع شد.

مهدی ناصری با اشاره به این که این طرح با هدف مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در اراضی حسن‌آباد صوفی و ماغو شهرستان فریمان انجام شد اظهار کرد: برخورد با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب با جدیت ادامه دارد و با متخلفان از طریق مراجع ذیصلاح برخورد قانونی خواهد شد.