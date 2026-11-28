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در این بسته خبری، اخبار کوتاه از شهرستان های خراسان رضوی آمده است. این بسته تا پایان امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۵ به روزرسانی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با حضور بهموقع و مهارت کارشناسان فوریتهای پزشکی پایگاه جاده ای قاسم آباد شهرستان خواف، نوزاد یک مادر باردار پیش از رسیدن به بیمارستان و در داخل آمبولانس متولد شد و مادر و نوزاد پس از دریافت اقدامات مراقبتی، با حال عمومی مناسب به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف تحویل داده شدند.
بیش از ۸۰ بازدید نظارتی از بخش های مختلف بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان
مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان با اشاره به انجام بیش از ۸۰ بازدید نظارتی بهداشت محیط از بخش های مختلف بیمارستان موسی بن جعفر (ع) از ابتدای امسال، گفت: این بازدیدها با هدف پایش مستمر شاخص های بهداشتی، اجرای اقدامات پیشگیرانه و فراهم سازی محیطی ایمن و سالم برای بیماران، کارکنان و مراجعان انجام شده است.
دکتر داوود خوش شکن افزود: این بازدیدها با هدف پایش مستمر شاخص های بهداشتی، اجرای اقدامات پیشگیرانه و فراهمسازی محیطی ایمن و سالم برای بیماران، کارکنان و مراجعان انجام شده است.