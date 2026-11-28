رئیس مرکز بهداشت شهرستان رشت از معاینه رایگان، خدمات مشاوره‌ای و توزیع داروی رایگان بین ۶۰ مراجعه کننده در محله معلولین رشت به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر رضا بهشتی گفت: با اجرای آخرین مرحله کاروان سلامت به مناسبت هفته بسیج در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) محله معلولین شهر رشت، انواع خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای رایگان به ساکنان منطقه ارائه شد.

وی از معاینه رایگان ۶۰ نفر از اهالی این محله خبر داد و افزود: در این برنامه، تیم سلامت شامل پزشک عمومی، ماما، مراقبان سلامت، بهورز، کارشناس تغذیه، روان‌شناس و کارشناس مبارزه با بیماری‌ها به مردم منطقه خدمات رسانی کردند.