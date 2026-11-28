به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رقابت‌های گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶، صبح امروز با حضور ۱۲۸ تکواندوکار از ۳۷ کشور به میزبانی آستانه قزاقستان آغاز شد.

امروز (شنبه، هفتم آذرماه) در نخستین روز این رقابت‌ها، مبارزات اوزان ۶۸- و ۸۰- کیلوگرم مردان و ۴۹-، ۵۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان برگزار می‌شود. مهدی حاجی‌موسایی، رادین زینالی، امیرسینا بختیاری، ناهید کیانی و حنا زرین‌کمر نمایندگان ایران در روز نخست این مسابقات هستند.

در آغاز این رقابت‌ها، مهدی حاجی‌موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم، که پس از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا، دومین تجربه خود را در این وزن پشت سر می‌گذارد، در نخستین مبارزه برابر «مون جین هو»، نفر نخست رنکینگ جهانی از کره جنوبی به میدان رفت و در دو راند با نتایج ۹ بر صفر و ۶ بر ۴ به پیروزی رسید.

حاجی‌موسایی در ادامه برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی باید به مصاف «آدرین وینسته» از اسپانیا برود. این تکواندوکار ایرانی در فینال گرندپری ۲۰۲۳ رم، در وزن ۵۸- کیلوگرم برابر نماینده اسپانیا شکست خورده بود.

اما در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان، ناهید کیانی در نخستین مبارزه خود برابر «فدیا خریفان» از اردن قرار گرفت و در دو راند با نتایج ۱۷ بر ۸ و ۷ بر ۶ شکست خورد تا از گردونه رقابت‌ها کنار برود.