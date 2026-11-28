کارخانه مفتول فولادی سیرجان با سرمایه‌گذاری ۵۶۰ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن، گامی در خودکفایی صنعت خودروسازی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، کارخانه تولید مفتول‌های فولادی در شهرک صنعتی شماره ۲ سیرجان، یکی از واحد‌های صنعتی در حال رشد منطقه است که با تولید محصول مورد نیاز صنایع پیچ و مهره‌سازی، به‌ویژه خودروسازی، در مسیر تأمین نیاز داخلی گام برمی‌دارد.

احمد برقی، مدیر این کارخانه، با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مفتول فولادی گفت: محصولات این واحد صنعتی در صنایع مختلف، به‌ویژه برای تولید پیچ و مهره مورد نیاز کارخانه‌های خودروسازی، استفاده می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این کارخانه را بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: فعالیت این مجموعه زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۵۰ نفر را فراهم کرده است.

تولید مفتول‌های فولادی در سیرجان، علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت تازه‌ای برای تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و کاهش وابستگی به واردات فراهم کرده است.