به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی‌اصغر شریفی گفت: از امروز طرح برخورد ویژه با خودرو‌های حمل بار نامتعارف نیز در دستور کار پلیس قرار گرفته و در این طرح به جز کامیون‌ها با سایر خودرو‌های حمل بار از جمله کامیونت‌ها، وانت‌بار‌ها و نیسان‌ها که ضوابط حمل بار را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: در ۸ماهه سال جاری، عدم استفاده از کلاه ایمنی با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تخلف بیشترین سهم را در میان تخلفات موتورسواران به خود اختصاص داده؛ همچنین بیش از ۲۴۵ هزار فقره تخلف عبور از محل‌های ممنوع و ۱۵۴ هزار فقره تخلف عبور از خطوط ویژه به ثبت رسیده است.

به گفته سرهنگ شریفی، در حال حاضر هر دو مسیر غرب به شرق و شرق به غرب بزرگراه شهید محلاتی به‌عنوان مسیر ویژه تردد موتورسواران انتخاب و اقدامات لازم از جمله نصب بنر و رنگ‌آمیزی مسیر انجام شده است.