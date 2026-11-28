به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بخشدار چاروسا گفت: تسریع در گاز رسانی از مطالبات مهم مردم این روستا‌ها بود.

صفا حبیبی با اشاره به سخت‌گذر بودن مسیر این روستا‌ها و فاصله حدود یک کیلومتری آنها از شهر قلعه‌رئیسی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری فرماندار شهرستان و مدیران شرکت گاز شهرستان و استان، عملیات علمک‌گذاری این روستا‌ها پس از طی مراحل مناقصه آغاز شد.

بخشدار چاروسا با بیان اینکه عملیات علمک‌گذاری در روستای دره خواجه به پایان رسیده و در روستا‌های کل‌بازار و کلات نیز در حال اجراست، گفت: پیش‌بینی می‌شود این عملیات تا پایان هفته تکمیل شود.