به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رویداد، شرکت‌کنندگان در بخش‌های هوش مصنوعی، اپلیکیشن‌سازی و بازی‌سازی، انیمیشن‌سازی و میکرورسانه به رقابت پرداختند.

سردار ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران نیز با اشاره به ظرفیت تخصصی شرکت‌کنندگان، تولید محصولات رسانه‌ای و بهره‌گیری از توان این افراد در حوزه آموزش و فعالیت‌های رسانه‌ای را از دستاورد‌های این رویداد دانست.

شناسایی استعدادها، تقویت تولید محتوای بومی و پرورش گروه‌های خلاق رسانه‌ای از اهداف برگزاری این رویداد است و برگزیدگان آن به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

عباسی، معاون فضای مجازی سپاه شهرستان پردیس، با اشاره به حضور ۹۸ تیم در این رویداد گفت: ۲۲ تیم در بخش هوش مصنوعی، ۱۲ تیم در بخش اپلیکیشن‌سازی و بازی‌سازی و ۱۲ تیم در بخش انیمیشن‌سازی حضور دارند و پنج تیم نیز در بخش میکرورسانه به‌صورت غیرحضوری رقابت می‌کنند.