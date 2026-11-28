مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران از اضافه شدن ۲۰ خودروی سنگین، یک جرثقیل فوق‌ سنگین و ۲۵ خودروی سبک ویژه معابر کم‌عرض بازار به ناوگان آتش‌نشان پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قدرت‌الله محمدی با تأکید بر تداوم روند تأمین و نوسازی تجهیزات عملیاتی سازمان آتشنشانی تهران، گفت: خرید و تأمین تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود و این روند با هدف افزایش توان عملیاتی و ارتقای سطح آمادگی نیرو‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ دستگاه خودروی سنگین آتش‌نشانی در مرحله ساخت قرار دارد و با وجود برخی مشکلات و محدودیت‌های موجود در فرآیند تأمین، پیش‌بینی می‌کنیم بخش عمده این خودرو‌ها تا پایان سال به ناوگان سازمان اضافه شوند.

محمدی همچنین از تأمین جرثقیل فوق‌سنگین خبر داد و اظهار کرد: این تجهیز تخصصی نیز در مسیر انتقال قرار دارد و با فراهم شدن شرایط حمل‌ونقل به تهران خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به سایر برنامه‌های تأمین تجهیزات تصریح کرد: علاوه بر ۲۰ خودروی سنگین و جرثقیل فوق‌سنگین، ۲۵ خودروی سبک متناسب با معابر کم‌عرض بازار نیز در حال ساخت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات انفرادی و تخصصی آتش‌نشانان از جمله لباس‌های عملیاتی، ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز نیرو‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و سازمان به‌طور مستمر برای نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان و تجهیزات خود اقدام می‌کند.