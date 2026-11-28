به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: با بهره‌برداری از ایستگاه تقویت فشار میدان گازی هما، ظرفیت تولید روزانه این میدان از میانگین ۶ میلیون مترمکعب به حدود ۱۳ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

پیمان ایمانی در آیین افتتاح و بهره‌برداری از ایستگاه تقویت فشار میدان هما در مناطق لامرد و خنج، که در ارتباط تصویری با دکتر پزشکیان برگزار شد، افزود: راه‌اندازی این ایستگاه بیش از ۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید روزانه گاز میدان اضافه می‌کند.

وی با اشاره به تأثیر این طرح بر افزایش ضریب بازیافت گاز گفت: با اجرای این طرح، ضریب بازیافت گاز از میدان هما از ۴۵ درصد به ۶۳ درصد می‌رسد و حجم تجمعی گاز تولیدی این میدان از ۳۵ میلیارد مترمکعب فراتر خواهد رفت.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه اجرای طرح در دولت چهاردهم و با وجود شرایط دشوار کشور متوقف نشد، اظهار کرد: عملیات اجرایی با پیگیری مستمر ادامه یافت و حمایت‌های سرپرست وزارت نفت و بازدید‌های میدانی از طرح‌های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، به‌ویژه ایستگاه تقویت فشار میدان هما، در رفع موانع و چالش‌ها مؤثر بود.

او میزان سرمایه‌گذاری این طرح را بیش از ۱۲۶ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: تمام سرمایه مورد نیاز طرح از سوی بخش غیردولتی تأمین شده است. همچنین در اجرای آن، از توان فنی، مهندسی و اجرایی متخصصان داخلی استفاده حداکثری شده است.

ایمانی گفت: در کنار احداث ایستگاه، پست برق فشارقوی با ظرفیت ۴۰۰ مگاولت‌آمپر توسعه یافته و خط انتقال برق ۱۳۲ کیلوولت به طول ۵۵ کیلومتر ساخته شده است.

همچنین خط لوله‌ای به طول ۶۰ کیلومتر برای انتقال مایعات گازی جداشده از گاز همراه ساخته شده که به بهره‌وری بیشتر از این مایعات و بهبود کیفیت گاز ارسالی کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به دشواری‌های اجرای طرح در منطقه کوهستانی استان فارس افزود: با وجود چالش‌های جغرافیایی، طرح با تکیه بر توان متخصصان و تلاش نیرو‌های اجرایی کشور تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.