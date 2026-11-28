امام جمعه میبد با تأکید بر ضرورت تحول در نظام تعلیم و تربیت، خواستار تقویت عدالت آموزشی، حمایت از استعداد‌های برتر و برنامه‌ریزی برای تربیت نسل آینده متناسب با تحولات علمی و فناوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله علیرضا اعرافی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان میبد، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی استان یزد و شهرستان میبد، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش و حرکت به سوی سرآمدی ملی و بین‌المللی را ضروری دانست و گفت: پیشرفت و سرآمدی نظام آموزشی باید در کنار تحقق عدالت آموزشی دنبال شود تا همه دانش‌آموزان، فارغ از نوع مدرسه و امکانات اولیه، فرصت شکوفایی استعداد‌های خود را داشته باشند.

امام جمعه میبد با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌نگر در نظام تعلیم و تربیت افزود: آموزش و پرورش نباید به دستاورد‌های امروز بسنده کند، بلکه باید با شناخت تحولات آینده، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی و علوم شناختی، برای پرورش نسل توانمند و اثرگذار برنامه‌ریزی کند.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی و حمایت هدفمند از نخبگان تأکید کرد و پیشنهاد داد با همکاری فرمانداری، دانشگاه و آموزش و پرورش، کارگروهی برای شناسایی، هدایت و پشتیبانی از استعداد‌های برتر شهرستان و برنامه‌ریزی برای آینده علمی و تخصصی آنان تشکیل شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی جامع در معنویت، علم و معرفت، تربیت نسل و فعالیت‌های اجتماعی دانست و بر توجه ویژه به تربیت همه‌جانبه دختران و دانش‌آموزان تأکید کرد.

آیت‌الله اعرافی با قدردانی از مشارکت دانش‌آموزان در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی، روحیه بسیجی را به معنای انقلابی و جهادی عمل کردن، شکستن بن‌بست‌ها، نگاه بلندمدت و حضور شجاعانه در میدان مسئولیت‌ها توصیف کرد و گفت: ترویج این فرهنگ می‌تواند زمینه‌ساز تحول در مجموعه‌های مختلف باشد.

وی همچنین خواستار قرار گرفتن مسائل آموزش و پرورش در اولویت دستگاه‌های اجرایی شد و بر ضرورت همراهی فرمانداری، ادارات، خیران و سایر نهاد‌ها برای رفع نیاز‌های مدارس و دانش‌آموزان تأکید کرد.

تدوین برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای معلمان، مدیران و دانش‌آموزان نخبه، بررسی ظرفیت‌های مدارس غیردولتی، تطبیق عملکرد آموزش و پرورش با اسناد بالادستی و ارائه گزارش دقیق از شاخص‌های پیشرفت در نشست آینده شورا، از دیگر محور‌های مورد تأکید آیت‌الله اعرافی در این نشست بود.