با عبور از فصل گرما و تغییر شرایط اقلیمی، میزان آب دریاچه ارومیه با افزایشی بی‌سابقه، به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون متر مکعب رسید. بر اساس داده‌های رسمی، حجم آب دریاچه نسبت به مدت مشابه پارسال ۷ برابر افزایش یافته و پهنه آبی این دریاچه نیز ۴ برابر گسترده‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرپرست معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی، از بهبود وضعیت تراز و حجم آب دریاچه ارومیه خبر داد.

مهدی رستمی‌نژاد، افزود: حجم فعلی دریاچه به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون متر مکعب رسیده است؛ این رقم در مقایسه با میزان ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب در سال گذشته، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هفت برابری است.

رستمی‌نژاد با اشاره به گسترش پهنه آبی دریاچه، افزود: مساحت دریاچه نیز نسبت به سال گذشته حدود ۴ برابر افزایش یافته و اکنون به ۱ هزار و ۹۹۵ کیلومتر مربع رسیده است.

وی در ادامه به وضعیت تراز دریاچه پرداخت و گفت: تراز فعلی دریاچه به ۱ هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی‌متر رسیده که نسبت به هفته نخست آذرماه سال ۱۴۰۴، شاهد ۹۸ سانتی‌متر افزایش تراز هستیم.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری در پایان خاطرنشان کرد که با پایان فصل گرما، روند کاهش تراز دریاچه متوقف شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز فصل بارش‌ها، شاهد افزایش بیشتر سطح و حجم نگین فیروزه‌ای ایران باشیم.