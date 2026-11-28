جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه قوای مسلح ایران در آمادگی کامل هستند به دشمن هشدار داد: از هر نقطه دنیا به ما شلیک شود برای ما هدف مشروع خواهد بود و از هر موضعی علیه ما تهدیدی شکل بگیرد مورد هدف قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح، از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد.

امیر سرتیپ حیدری در جریان این بازدید با قدردانی از دست‌اندرکاران برپایی این نمایشگاه اظهار داشت: از هوشمندی، درایت و مجموعه معرفتی حاکم بر این نمایشگاه صمیمانه تشکر می‌کنم. کار بسیار هوشمندانه، به‌موقع و تحسین‌برانگیزی انجام شده است. از مدیریت الهی و ولایی برادر بزرگوارم سردار کارگر نیز همین انتظار می‌رود که چنین کار‌های خوب، بکر، دست ‌اول و مبتنی بر فناوری‌های روز را در معرض دید مردم قرار دهند و برای تاریخ کشور به یادگار بگذارند تا نسل‌های آینده بتوانند از این تاریخ‌نگاری که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز تهیه شده است، بهتر استفاده کنند.

وی با قدردانی از همه عوامل طراحی، پشتیبانی و ارائه محتوای نمایشگاه افزود: از همه عزیزانی که برای شکل‌گیری این کار ارزشمند تلاش کردند و امروز با عشق و علاقه آن را ارائه می‌کنند، تشکر می‌کنم.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در ادامه با اشاره به تحولات و رخداد‌های جهانی در جریان دفاع مقدس کنونی گفت: نخستین رخداد، تحول عمیق در هندسه قدرت جهانی است. امروز دیگر آمریکا قدرت اول جهان نیست؛ بلکه مقاومت الهی و تحسین‌برانگیز امت مبعوث‌شده در رکاب ولی امر مسلمین توانسته است جایگاه جدیدی برای ایران اسلامی در هندسه قدرت جهانی تعریف کند.

امیر سرتیپ حیدری ادامه داد: امروز جهانیان می‌دانند امنیت و قدرت جهانی که آمریکا خود را سردمدار آن می‌دانست، با شکل‌گیری هندسه جدیدی از قدرت در جهان مواجه شده است که ایران اسلامی بخشی از آن را به خود اختصاص داده است. مقاومت ملت ما موجب شده است دنیا جایگاه ویژه‌ای برای ایران در معادلات قدرت قائل شود.

وی دومین رخداد را آشکار شدن موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بی‌بدیل، بی‌نظیر و تأثیرگذار بر جهان است؛ این تأثیرگذاری ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و گلوگاه آن نیز تنگه هرمز است که امروز با تدبیر و اقتدار رزمندگان اسلام در رکاب ولی امر مسلمین بسته شده است.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، سومین رخداد را شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ترکیبی علیه ایران عنوان کرد و گفت: آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی به‌عنوان دو قدرت بزرگ هسته‌ای، شکست مفتضحانه‌ای از ایران اسلامی دریافت کردند. آنها به‌زعم خود با همراهی برخی کشور‌های منطقه، جنگ ترکیبی را بر ما تحمیل کردند؛ اما دنیا شاهد است که در دست‌کم سه مؤلفه، شکست فاحشی متوجه خودشان شد.

امیر سرتیپ حیدری با اشاره به ابعاد سیاسی این شکست اظهار داشت: در عرصه سیاسی، همه دنیا شاهد بودند که نه حزب حاکم آمریکا توانست در مراجعه به آرای عمومی مردم کشورش حمایت لازم را به دست آورد و نه حزب حاکم رژیم صهیونیستی. هر دو از نظر سیاسی با شکست مواجه شدند و این به معنای نه گفتن ملت‌های این کشور‌ها به تدابیر و راهبرد‌های سردمداران‌شان است.

وی با بیان اینکه این شکست در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز قابل مشاهده است، افزود: دشمنان جنگ ترکیبی را با هدف وارد کردن شکست اقتصادی به ایران طراحی کرده بودند؛ اما امروز خودشان گرفتار پیامد‌های آن شده‌اند. با وجود تبلیغات گسترده، ذخایر نفتی آنها تخلیه شده و قیمت نفت نیز در سطح مورد علاقه آنان نیست. اقتصاد جهان با حادثه‌ای بزرگ روبه‌رو شده که ریشه آن در خلیج فارس است و البته این وضعیت به تدابیر و محاسبات غلط کسانی بازمی‌گردد که این جنگ را بر ما تحمیل کردند.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، چهارمین رخداد را اثبات توانمندی ایران در اتکا به ظرفیت‌های داخلی دانست و گفت: به دنیا و ملت عزیزمان ثابت شد که باید بر کلمات الهی امام شهیدمان، به‌ویژه تأکید ایشان بر روی پای خود ایستادن، سرمایه‌گذاری کنیم. اگر امروز در برابر دو قدرت هسته‌ای و کشور‌های منطقه به پیروزی قاطع رسیدیم، این موفقیت به دلیل وارد کردن سلاح و تجهیزات از خارج از کشور نبود؛ بلکه نتیجه توجه به تولیدات داخلی و ایستادن بر پای خودمان بود.

امیر سرتیپ حیدری خاطرنشان کرد: آنچه امام عزیزمان بیان فرمودند که «ما می‌توانیم»، امروز به این واقعیت تبدیل شده است که «ما توانستیم». دنیا فهمید که ملت ایران می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ بایستد؛ آن هم با توکل بر خداوند، رهبری بی‌بدیل رهبر عزیزمان و همراهی ملت مبعوث‌شده ایران.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پاسخ به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه در سال نو میلادی به ایران حمله خواهد کرد، گفت: ترامپ از روز نخست جنگ تا امروز، به دلیل ضرباتی که متحمل شده و خسارت‌هایی که به او وارد آمده است مشاعر خود را از دست داده است؛ لذا ثباتی در گفت‌و‌گو‌ها و اظهارنظرهایش ندارد و به خاطرهمین این زمان‌بندی هیچ‌گاه مورد اعتنای ما نبوده است.

وی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه تصریح کرد: نیرو‌های مسلح ما آمادگی مطلق دارند و در هر ساعت از شبانه‌روز، اگر آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها یا هر دشمن دیگری بخواهد دست از پا خطا کند، با پاسخ مواجه خواهد شد.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تأکید کرد: همان‌طور که اعلام شده است، در صورت تکرار شرارت دشمن، دیگر محدودیت جغرافیایی برای پاسخ ایران وجود نخواهد داشت؛ هر مبدأیی که تهدیدی علیه کشور ما از آن شکل بگیرد، در هر نقطه‌ای از جهان که باشد، از نظر ما هدفی مشروع خواهد بود و مورد هدف قرار خواهد گرفت.