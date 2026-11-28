به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: این برنامه به همت خانه هنرمندان سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و حضور ۱۲ پاتوق سرود دختران، از امشب به مدت ۵ شب در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.

عقیل قدرتی اظهار کرد: گروه‌های سرود دختران در هر شب، در ۲۴ نقطه از شهر شامل بوستان‌های شهربانو، میدان‌ها، فضا‌های عمومی پرتردد و محل تجمعات شبانه مردم مبعوث شده، به اجرای برنامه خواهند پرداخت و هر گروه طی چهار ساعت، ۲۰ قطعه سرود با موضوع مقام شامخ مادر و شخصیت والای حضرت زهرا (س) اجرا می‌کند.

وی گفت: این برنامه با هدف ایجاد فضای شاد، معنوی و فرهنگی در سطح شهر، بهره‌گیری از ظرفیت هنری دختران خردسال و نوجوان و پیوند هنر سرود با مناسبت‌های ارزشمند مذهبی و اجتماعی برگزار می‌شود تا شهروندان در فضا‌های عمومی نیز شاهد جلوه‌هایی از هنر و فرهنگ فاطمی باشند.

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اظهار کرد: حضور گروه‌های سرود دختران در فضا‌های شهری و میان مردم، فرصتی برای تقویت نشاست اجتماعی، معرفی استعداد‌های خردسالان و نوجوانان و همچنین ترویج ارزش‌های مرتبط با مقام مادر و فرهنگ فاطمی است.