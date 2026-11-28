رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی نوشهر در نشستی با پژوهشگران مؤسسه اقیانوس‌شناسی پی.پی. شیرشف آکادمی علوم روسیه، راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دو مؤسسه را موذد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی نوشهر با جمعی از پژوهشگران مؤسسه اقیانوس‌شناسی پی.پی. شیرشف آکادمی علوم روسیه، راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دو مؤسسه و زمینه‌های گسترش تعاملات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست که با حضور دکتر علی مهدی‌نیا، رئیس پژوهشگاه، دکتر احمد رادمنش رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی نوشهر و دکتر بوریس چوبارنکو، رئیس آزمایشگاه مؤسسه اقیانوس‌شناسی شیرشف روسیه، و جمعی از پژوهشگران این مؤسسه از جمله استپان پودولیاکوف، نادژدا دووگلازووا و النا اسی‌یوکووا به صورت برخط برگزار شد، ظرفیت‌ها و زمینه‌های موجود برای توسعه همکاری‌های علمی، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی دو مؤسسه بررسی شد.

وضعیت پیشرفت پروژه‌های تحقیقاتی مشترک دو مؤسسه، از جمله طرح پژوهشی مرتبط با شناسایی مناطق زیستی و غیرزیستی به‌دام‌اندازی میکروپلاستیک‌ها در نواحی تلاقی رودخانه و دریا، مورد بررسی قرار گرفت.

این پروژه با حمایت بنیاد ملی علم ایران و بنیاد علمی روسیه در حال اجراست و با مطالعه مناطق ساحلی دریای خزر و دریای بالتیک، سازوکارهای انتقال، تجمع و پراکنش میکروپلاستیک‌ها در محیط‌های ساحلی و مصبی را بررسی می‌کند.

در پایان این نشست، طرفین ضمن تأکید بر ضرورت تقویت و گسترش همکاری‌های دوجانبه، درباره به‌روزرسانی تفاهم‌نامه همکاری میان دو مؤسسه توافق کردند. بازنگری این تفاهم‌نامه با هدف متناسب‌سازی چارچوب همکاری‌ها با ظرفیت‌ها، اولویت‌ها و زمینه‌های جدید فعالیت‌های علمی و پژوهشی دو طرف انجام خواهد شد.