به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده سپاه قائم استان سمنان با صدور پیامی از حضور حماسی و آگاهانه مردم در برنامه‌های هفته بسیج قدردانی کرد و پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی را تبیین‌کننده افق پیش‌روی بسیج و ضرورت تحول و نوزایی این نهاد مردمی دانست.

در این پیام با تأکید بر شعار «هر ایرانی یک بسیجی»، تکثیر روحیه بسیجی و بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردمی به‌عنوان مسئولیت مهم بسیج مورد توجه قرار گرفته است.

سرتیپ دوم پاسدار منصور شوقانی در این پیام، حضور باشکوه مردم استان به‌ویژه اجتماع آنان در شب‌های اقتدار را جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی خواند و از آحاد مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جوانان و بسیجیان عزیز صمیمانه قدردانی کرد. او همچنین از پاسداران، فرماندهان و مدیران بسیج، اعضای شوراها، پایگاه‌ها، حوزه‌ها و نواحی مقاومت و عوامل اجرایی و پشتیبانی برنامه‌های هفته بسیج سپاسگزاری کرد.

فرمانده سپاه قائم استان سمنان در ادامه از نماینده معزز ولی‌فقیه در استان، استاندار، ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، شهرداران، دهیاران، تشکل‌های مردمی و رسانه‌ها قدردانی کرد و بر ضرورت رویکرد تحول‌گرا و مسئله‌محور، میدان‌دادن به جوانان و نخبگان، بهره‌گیری از دانش و فناوری و تبدیل ظرفیت مردمی به توان حل مسائل کشور در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.