معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در تشریح روند پیگیری پرونده جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد: ۲۴۱ کیفرخواست صادرشده در این باره به محاکم کیفری ارسال شدند و محاکم حقوقی نیز درباره غرامت اقدام می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیگیری حقوقی جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در جریان تجاوز‌های نظامی ۱۲ و ۴۰ روزه از همان روز‌های نخست حمله‌های جنایت‌کارانه در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت. ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، در گفت‌و‌گو با میزان، گزارشی از روند پیگیری این پرونده‌ها ارائه کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر با تشریح روند پیشبرد موضوع توسط معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه گفت: ستاد حقوق بشر با نهاد‌های مرتبط برای پیگیری پرونده جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در هماهنگی پیش می‌رود؛ ما مدارک و مستندات را جمع‌آوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌ربط ارسال می‌کنیم.

سراج توضیح داد: تقریباً بیشتر جنایت‌هایی که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور ما رخ داد، منجر به پرونده دادسرا شده و از دادسرا تاکنون ۲۴۱ کیفرخواست صادر شده است؛ این کیفرخواست‌ها به محاکم کیفری ارسال شدند.

سراج همچنین به موضوع دریافت غرامت به دلیل جنایت‌های یادشده اشاره و اظهار کرد: در عین حال، در روند یادشده، محاکم حقوقی هم در رابطه با غرامت اقدام می‌کنند؛ یکی از این موارد مصادره کشتی حامل نفت آمریکا بود که حکمش قطعیت پیدا کرد و وجوه حاصل از فروش نفت به بیماران خاص پرداخت شد.

سراج درباره اقدام‌های صورت‌گرفته برای شناساندن جنایت‌کاران و جنایت‌های آنها به جهانیان و تعقیب آنها، ضمن انتقاد از نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مانند جنایت حمله به مدرسه میناب را بدون نام بردن از عاملان جنایت محکوم کردند، تصریح کرد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد زمینه بهره‌گیری از اسناد و شواهد گردآوری‌شده را برای پیگیری حقوقی و طرح مطالبات قربانیان در مجامع ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی فراهم آورد، چراکه قربانیان تروریسم نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شوند و هیچ عامل یا حامی تروریسمی نباید خود را از پاسخ‌گویی در برابر اعمالش مصون بداند.

سراج همچنین گفت: در دادگاه‌هایی که برای رسیدگی به پرونده پیگیری جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود، اصل بر علنی بودن دادگاه است، مگر در دو مورد خاص؛ با تشکیل دادگاه‌ها روند پیگیری و نتیجه حاصل از رسیدگی به اطلاع مردم ایران و همه جهان می‌رسد؛ ضمن اینکه از فرصت حضور در نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر و ظرفیت همکاری با نهاد‌هایی مانند یونیسف برای روشنگری در این زمینه استفاده می‌شود.