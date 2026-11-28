معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به اهمیت و ضرورت استفاده از کمربند ایمنی در حفاظت از جان سرنشینان خودرو، بر لزوم رعایت این قانون از سوی تمامی سرنشینان، به‌ویژه افراد حاضر در صندلی عقب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی‌اصغر زارع، گفت: بدون تردید، کمربند ایمنی یکی از مهم‌ترین تجهیزات حفاظتی است که برای رانندگی طراحی و اختراع شده است؛ وسیله‌ای ساده با هزینه‌ای ناچیز که می‌تواند در لحظه وقوع حادثه، مرز میان مرگ و زندگی را تعیین کند. کمربند ایمنی را می‌توان نوعی بیمه عمر ارزان‌قیمت دانست که استفاده صحیح از آن، نقش تعیین کننده‌ای در کاهش شدت جراحات و جلوگیری از مرگ سرنشینان خودرو دارد.

وی ادامه داد: کمربند ایمنی با مهار بدن سرنشینان، از برخورد آنها با اجزای داخلی خودرو و پرتاب شدن به بیرون جلوگیری می‌کند. این وسیله همچنین نیرو‌های واردشده به بدن در لحظه تصادف را توزیع و تا حد امکان کنترل می‌کند تا احتمال آسیب‌های شدید کاهش یابد.

معاون اجتماعی راهور فراجا خاطرنشان کرد: با وجود این اهمیت، هنوز بسیاری از رانندگان از قابلیت تنظیم کمربند ایمنی متناسب با قد و وضعیت بدنی خود اطلاع کافی ندارند؛ موضوعی که بی‌توجهی به آن می‌تواند حتی در صورت استفاده از کمربند، خطر آفرین باشد.

وی عنوان کرد: کمربند ایمنی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در موقعیت صحیح روی بدن قرار بگیرد. اگر ارتفاع و موقعیت آن متناسب با قد راننده تنظیم نشده باشد، ممکن است هنگام تصادف به‌جای محافظت مؤثر، خود به عاملی برای ایجاد جراحت تبدیل شود. برای مثال، عبور بخش بالایی کمربند با فاصله بسیار کم از کنار گردن، در زمان وارد شدن ضربه شدید می‌تواند به گردن و استخوان‌های اطراف آن آسیب وارد کند. بنابراین، صرف بستن کمربند کافی نیست؛ نحوه قرارگیری و تنظیم صحیح آن نیز اهمیت اساسی دارد.

سرهنگ زارع افزود: یکی از نکات مهمی که بسیاری از رانندگان و سرنشینان به آن توجه نمی‌کنند، خطر اشیای رهاشده در فضای داخلی خودرو است. بخش قابل‌توجهی از آسیب‌های ناشی از تصادفات، نه مستقیماً بر اثر برخورد خودروها، بلکه به دلیل حرکت ناگهانی وسایل و اشیای موجود در کابین رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: هنگامی که خودرو با سرعت بالا به‌طور ناگهانی متوقف می‌شود، تمام اجسام داخل آن به دلیل نیروی اینرسی تمایل دارند حرکت خود را ادامه دهند. در چنین شرایطی، تنها وسایلی متوقف می‌شوند که به شکلی ایمن و محکم در جای خود تثبیت شده باشند.

وی ادامه داد: برای درک بهتر این خطر، کافی است به یک مثال ساده توجه کنیم: یک جعبه دستمال کاغذی ۲۰۰ گرمی که در فضای آزاد خودرو قرار دارد، هنگام توقف ناگهانی خودرو با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، می‌تواند با نیرویی معادل برخورد یک وزنه ۱۳ کیلوگرمی به پشت گردن راننده یا سرنشین جلو اصابت کند. حال تصور کنید یک بطری آب، ابزار سنگین، چمدان یا سایر وسایل حجیم و سنگین در چنین شرایطی چه صدماتی می‌توانند ایجاد کنند.

معاون اجتماعی پلیس راهور بیان کرد: اشیای رهاشده تنها تهدید‌های داخل خودرو نیستند. سرنشینانی که از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند نیز در لحظه تصادف می‌توانند به عاملی خطرناک برای سایر افراد تبدیل شوند.

وی گفت: در زمان برخورد شدید یا توقف ناگهانی، بدن سرنشین بدون کمربند به دلیل ادامه حرکت با سرعت خودرو، مانند جسمی پرتاب‌شده به سمت جلو حرکت می‌کند. این فرد ممکن است با شدت به راننده یا دیگر سرنشینانی که کمربند خود را بسته‌اند برخورد کند و موجب جراحات جدی، آسیب‌های جبران‌ناپذیر و حتی مرگ آنها شود.

سرهنگ زارع در ادامه افزود: به بیان دیگر، نبستن کمربند ایمنی فقط جان فرد را به خطر نمی‌اندازد؛ بلکه می‌تواند امنیت و جان سایر سرنشینان خودرو را نیز تهدید کند.

وی عنوان کرد: اهمیت استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی در مورد کودکان دوچندان است. کودکان باید متناسب با سن، قد و وزن خود، در صندلی ایمنی مخصوص و با سامانه مهار مناسب مستقر شوند. در غیر این صورت، هنگام وقوع تصادف یا ترمز ناگهانی، احتمال برخورد شدید آنها با بخش‌های داخلی خودرو یا پرتاب شدن از شیشه و خارج از کابین وجود دارد.

سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: برخی والدین تصور می‌کنند هنگام وقوع تصادف می‌توانند با قدرت دست‌های خود کودک را در آغوش نگه دارند و مانع پرتاب شدن او شوند؛ اما شدت نیرو‌های واردشده در لحظه تصادف به قدری زیاد است که حتی تلاش والدین نیز نمی‌تواند مانع حرکت ناگهانی بدن کودک شود. در چنین شرایطی، کودک ممکن است از میان بازوان والدین رها شده و به سمت جلو یا خارج از خودرو پرتاب شود.

معاون اجتماعی پلیس گفت: از همین رو، استفاده از صندلی ایمنی استاندارد کودک و مهار صحیح او، یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است و نباید ایمنی کودکان را به توانایی جسمی والدین یا آغوش آنها واگذار کرد.

وی اظهار کرد: پیش از آغاز هر سفر، راننده باید فضای داخلی خودرو را بررسی کند و از قرار گرفتن ایمن تمام وسایل اطمینان داشته باشد. اشیای داخل کابین باید در محفظه‌های مناسب یا نقاط ایمن قرار بگیرند، وسایل موجود در صندوق عقب و قسمت بار نیز باید به درستی مهار شوند و هیچ وسیله‌ای نباید در فضای آزاد خودرو امکان حرکت و پرتاب شدن داشته باشد.

سرهنگ زارع بیان کرد: استفاده از توری مخصوص بار، محکم کردن وسایل در صندوق عقب و قرار دادن اشیای کوچک در محفظه‌های مناسب، می‌تواند از تبدیل شدن آنها به عوامل آسیب‌زا در زمان ترمز‌های ناگهانی و تصادفات جلوگیری کند.

بنابر اعلام پلیس، وی در پایان گفت: در نهایت، راننده باید پیش از حرکت مطمئن شود که تمام سرنشینان، از جمله افراد حاضر در صندلی عقب، کمربند ایمنی خود را بسته‌اند و کودکان نیز در صندلی متناسب با شرایط جسمی خود به درستی مهار شده‌اند. تصادف ممکن است در چند ثانیه اتفاق بیفتد، اما رعایت چند اصل ساده ایمنی پیش از حرکت می‌تواند از یک عمر پشیمانی جلوگیری کند. کمربند ایمنی را ببندیم، وسایل داخل خودرو را مهار کنیم و جان خود و دیگران را به شانس و اتفاق نسپاریم.