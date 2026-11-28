رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت علمی دانشگاه‌ها به قدرت حل مسئله و اقتدار ملی، گفت: اساتید از روایت ۸۷۰ جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم غفلت نکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمود هاشمی در اجتماع اساتید بسیجی استان یزد به مناسبت هفته بسیج با تبیین جایگاه بسیج در معادلات اجتماعی و ملی اظهار کرد: بسیج جریانی پویا، مردمی، پاسخگو و مأمور به خدمت در عرصه نیاز‌های نوظهور جامعه است؛ نهادی که با روحیه جان‌فدایی، مسئولیت‌پذیری و امیدآفرینی، همواره در عرصه‌های مختلف پیشرفت و خدمت حضور داشته است.

بسیج اساتید؛ کانون تولید فکر و حل مسائل کشور

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه بسیج اساتید باید از فعالیت‌های صرفاً برنامه‌محور عبور کند، افزود: آنچه امروز در ترسیم افق آینده بسیج اساتید اهمیت دارد، حرکت به سمت نقش‌آفرینی مؤثر، تخصصی و مسئله‌محور در عرصه‌های مختلف دانشگاه و جامعه است.

هاشمی تصریح کرد: بسیج اساتید باید به کانون تولید فکر، نظریه‌پردازی، تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه راهکار‌های علمی برای حل مسائل کشور تبدیل شود. دانشگاه صرفاً محل تولید دانش نیست، بلکه باید دانش و ظرفیت نخبگانی خود را به قدرت حل مسئله، اقتدار ملی و پیشرفت کشور تبدیل کند.

وی با اشاره به ضرورت شبکه‌سازی علمی و اجتماعی خاطرنشان کرد: تحقق ایده «هر ایرانی یک بسیجی» و «هر استاد یک بسیجی» باید به معنای فراهم‌کردن زمینه مشارکت آحاد مردم و جامعه دانشگاهی در عرصه‌های مختلف پیشرفت، خدمت و حل مسائل کشور باشد.

وحدت ملی؛ پشتوانه تولید قدرت و امنیت کشور

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تحلیل برخی اندیشکده‌های آمریکایی درباره ایران پس از تحولات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، اظهار کرد: بررسی رویکرد مؤسساتی همچون واشنگتن، خاورمیانه، هادسون و گروه بین‌المللی بحران نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند جبهه مقاومت، توان دفاعی و موشکی ایران، روابط راهبردی با روسیه و چین، برنامه هسته‌ای و تحولات سیاسی داخلی کشور از محور‌های اصلی مطالعات و تحلیل‌های آنان بوده است.

هاشمی با تأکید بر نقش مردم در معادلات قدرت ملی گفت: وحدت ملی، قدرت ملی و امنیت ملی را تولید و تضمین می‌کند و مردم کانون اصلی این وحدت، قدرت و امنیت هستند. تجربه‌های تاریخی نیز نشان داده است که نمی‌توان اراده و هویت ملی ملت ایران را صرفاً با محاسبات نظامی و امنیتی ارزیابی و هدف قرار داد.

جهاد تبیین و ضرورت مستندسازی جنایات جنگی

وی با اشاره به اهمیت روایتگری مستند از جنایات جنگی و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی کشور اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم استادان بسیجی، تبیین علمی، مستند و دقیق ابعاد جنایات و آسیب‌های واردشده به کشور و انتقال واقعیت‌ها به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی است.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به نمونه‌هایی از جنایات جنگی مطرح‌شده در جنگ تحمیلی سوم، از جمله جنایت مدرسه شجره طیبه میناب وجنایت لامرد که از ساچمه فلز کاربید تنگستن استفاده کرده‌اند، بر ضرورت بررسی کارشناسی، مستندسازی و روایت دقیق این وقایع تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های مربوط به جنایات جنگی در استان یزد، از جمله هدف قرار دادن مخزن ذخیره آب شاهکوه، شرکت جهان الکترونیک، مجموعه حمل‌ونقل نگین کویر اردکان و شرکت سرامیک ایساتیس، گفت: هر یک از این جنایات باید به‌صورت مستقل از منظر حقوقی، فنی، انسانی و اجتماعی بررسی و مستند شود.

هاشمی افزود: در این مسیر نباید از ظرفیت هنر غفلت کرد. هر واقعه و هر جنایت می‌تواند به یک پروژه تبیینی و هنری تبدیل شود. روایتگری حمله به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و زیرساخت‌های حیاتی باید در قالب هنر متعهد، ادبیات پایداری، سینما، هنر‌های نمایشی و تجسمی و رسانه‌های نوین دنبال شود.

ضرورت پیوند دکترین دفاعی و اقتدار علمی و هسته‌ای

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت پیوند میان دکترین دفاعی و ظرفیت‌های علمی و هسته‌ای کشور اظهار کرد: فناوری هسته‌ای صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه بخشی از سرمایه علمی، ظرفیت فناورانه و توان راهبردی کشور محسوب می‌شود. وی با اشاره به کاربرد‌های صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای، از جمله تولید رادیوداروها، توسعه فناوری‌های پیشرفته و پیشران‌های هسته‌ای دریایی، بر ضرورت صیانت از دستاورد‌های علمی دانشمندان ایرانی تأکید کرد.

علم اقتدارآفرین و ثروت‌ساز؛ مأموریت راهبردی دانشگاه

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر جایگاه علم در عزت و پیشرفت کشور گفت: آبرو و پیشرفت کشور در گرو پیشرفت علمی است و علم زمانی می‌تواند نقش‌آفرین باشد که به اقتدارآفرینی، ثروت‌سازی، قدرت‌سازی و تحول در زندگی مردم منجر شود.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت پیوند دانشگاه با نیاز‌های واقعی جامعه افزود: استادان بسیجی باید در شبکه‌سازی علمی برای حل مسائل انضمامی کشور، از جمله بارورسازی ابرها، جهش تولید در دیم‌زارها، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی و توسعه فناوری‌های نوین نقش‌آفرینی کنند.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: ارزیابی عملکرد بسیج اساتید نباید صرفاً بر مبنای تعداد برنامه‌ها و نشست‌های برگزارشده باشد؛ بلکه باید ببینیم چه مسئله‌ای را شناسایی کرده‌ایم، چه راهکاری ارائه داده‌ایم، چه ظرفیتی را فعال کرده‌ایم و تا چه اندازه در بهبود شرایط دانشگاه و جامعه اثرگذار بوده‌ایم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی استادان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: با همان روحیه، ایمان و بصیرت بسیجی، در مسیر تولید علم نافع، تربیت نسل متخصص و متعهد و پیشبرد مأموریت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، همگام با رهنمود‌های رهبری حرکت خواهیم کرد و بر عهد خود برای خدمت به مردم و پیشرفت ایران اسلامی پایبند خواهیم ماند.