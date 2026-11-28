تیم بسیج جامعه پزشکی فریمان با حضور در روستای کم برخوردار «بره خور»، بیش از ۳۰۰ خدمت رایگان در حوزه‌های پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، روان‌شناسی، آزمایشگاهی و بهداشت محیط ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان گفت: اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی این شهرستان با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و فراهم‌ سازی دسترسی مستقیم ساکنان مناطق کم‌ برخوردار به خدمات سلامت، در روستای بره‌ خور برگزار شد و تیم بسیج جامعه پزشکی طی یک روز فعالیت میدانی، خدمات متنوعی را به اهالی این روستا ارائه کرد.

آقای محمود ولایتی‌ مقدم با اشاره به خدمات ارائه‌ شده در این اردو اظهار کرد: این برنامه با رویکرد مراقبت‌های جامع سلامت و با حضور پزشک عمومی، دندانپزشک، ماما و روان‌ شناس برگزار شد و خدماتی از جمله ویزیت پزشکی، دندانپزشکی، تحویل دارو، خدمات مامایی و مشاوره روان‌ شناسی به مراجعان ارائه شد.

وی افزود: در کنار خدمات درمانی، با همکاری کارشناسان حوزه‌ های مرتبط، خدمات آزمایشگاهی، سنجش فشار خون و قند خون و همچنین خدمات بهداشت محیط شامل کلرسنجی و نمونه‌ برداری میکروبی از آب آشامیدنی خانوارها نیز به‌صورت رایگان انجام گرفت.

ولایتی‌ مقدم با تأکید بر اهمیت حضور تیم‌ های سلامت در مناطق دورافتاده خاطرنشان کرد: ارائه بیش از ۳۰۰ خدمت سلامت در این روستا، نشان‌ دهنده تعهد و مسئولیت‌ پذیری تیم‌های درمانی در پیگیری وضعیت سلامت ساکنان مناطق کم‌ برخوردار و شناسایی زودهنگام عوامل خطر در محیط زندگی آنان است.